ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Макс Ферстаппен: Сгоряча можно многое наговорить Гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен объяснил свои слова, сказанные в адрес одного из судей после финиша Гран При США. Голландец, недовольный пятисекундным штрафом за обгон Кими Райкконена, назвал стюарда идиотом. Предположительно речь шла о члене Всемирного совета FIA по автоспорту Гэрри Конелли, который год назад участвовал в разбирательствах ситуации между Ферстаппеном, Даниэлем Риккардо и Себастьяном Феттелем на последних кругах Гран При Мексики. Макс Ферстаппен: Есть один стюард-идиот, который принимает решения против меня «Послушайте, сгоряча можно многое наговорить. Я не имел в виду ничего плохого и не хотел никого обидеть, – заявил Ферстаппен в программе Peptalk на голландском телеканале Ziggo Sport. – Я провел хорошую гонку и был доволен собой. Так что, конечно, меня разозлило такое решение. Было бы ненормально, если бы я сохранил спокойствие».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 08:08 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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