Макс Ферстаппен: Сгоряча можно многое наговорить

Гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен объяснил свои слова, сказанные в адрес одного из судей после финиша Гран При США.Голландец, недовольный пятисекундным штрафом за обгон Кими Райкконена, назвал стюарда идиотом. Предположительно речь шла о члене Всемирного совета FIA по автоспорту Гэрри Конелли, который год назад участвовал в разбирательствах ситуации между Ферстаппеном, Даниэлем Риккардо и Себастьяном Феттелем на последних кругах Гран При Мексики.Макс Ферстаппен: Есть один стюард-идиот, который принимает решения против меня«Послушайте, сгоряча можно многое наговорить. Я не имел в виду ничего плохого и не хотел никого обидеть, – заявил Ферстаппен в программе Peptalk на голландском телеканале Ziggo Sport. – Я провел хорошую гонку и был доволен собой. Так что, конечно, меня разозлило такое решение. Было бы ненормально, если бы я сохранил спокойствие».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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Гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен объяснил свои слова, сказанные в адрес одного из судей после финиша Гран При США. Голландец, недовольный пятисекундным штрафом за обгон Кими Райкконена, назвал...
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