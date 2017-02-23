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Skoda выпустила 10-миллионную коробку передач - автоновости

Skoda выпустила 10-миллионную коробку передач - автоновостиSkoda выпустила 10-миллионную коробку передач

Автор фото: фирма-производитель

Компания Skoda выпустила 10-миллионную коробку передач Трансмиссии используются как в собственных моделях так и поставляются на заводы других марок, входящих в концерн Volkswagen AG. Коробки передач выпускаются на двух заводах компании в Млада-Болеславе и во Врхлаби.

«Выпуск десяти миллионов коробок передач подчеркивает высокую конкурентоспособность нашего производства компонентов, – отмечает член Совета директоров Skoda, ответственный за производство и логистику Михаэль Оэльеклаус. – Трансмиссии, которые собираются в Млада-Болеславе, и коробки передач DSG, которые выпускаются во Врхлаби, показывают высочайшее качество и надежность в ходе ежедневной эксплуатации миллионами водителей».

На заводах Skoda производит три типа трансмиссий. В прошлом году было выпущено в общей сложности 300 000 коробок передач MQ200, более 325 000 трансмиссий MQ/SQ 100 и около 469 000 коробок DQ200 с двойным сцеплением.

Коробки передач MQ200 собираются в Млада-Болеславе с 2000 года. За это время компанией было выпущено более 6,5 млн. таких трансмиссий. Они используются в сочетании с бензиновыми двигателями объемом от 1,0 до 1,6 литра и устанавливаются на разные модели Skoda, Volkswagen, AUDI и Seat. Ежедневно с конвейера сходит около 1900 коробок передач MQ200. В 2011 году в Млада-Болеславе была также запущена линия сборки коробок передач MQ100/SQ100. Изначально эти трансмиссии были разработаны для нового семейства городских субкомпактов Volkswagen Group (Skoda Citigo, Volkswagen Up! и Seat Mii), но позже нашли применение и в других автомобилях Volkswagen Group, в том числе в Skoda Fabia. Коробки передач агрегатируются с 1-литровым бензиновым двигателем. Ежедневный объем производства трансмиссий MQ100/SQ100 составляет около 1400 единиц. На сегодняшний день произведено уже более 1,6 млн коробок передач такого типа. В дополнение к механическим коробкам передач компания также производит автоматические трансмиссии с двойным сцеплением. Семиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением DQ200. Сегодня во Врхлаби ежедневно производится 2100 таких коробок передач, общее число собранных в Чехии экземпляров DQ200 недавно превысило 1,8 млн единиц.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 04:50      |      Категория:  Автоновости
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