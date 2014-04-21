Эстебан Герьерри заменит Тьягу Монтейру на этапе в Японии
Заводская команда Honda назвала имя сменщика Тьягу Монтейру на предстоящем этапе WTCC в Японии.В Нинбо травмированного португальца заменял Габриэле Тарквини, но итальянский ветеран Туринга не сможет выступить в Мотеги из-за занятости в программе Hyundai TCR. За руль третьей машины Honda Civic сядет Эстебан Герьерри, выигравший в нынешнем сезоне две гонки, несмотря на выступление в частной команде Campos.Тьягу Монтейру пропустит этап WTCC в Мотеги«Жаль, что Тьягу не сможет принять участие в предстоящем этапе, но я рад возможности присоединиться к Honda в Мотеги и выступить за рулем заводской машины WTCC, – прокомментировал Герьерри. – Я никогда раньше не выступал в Мотеги и не управлял машиной Honda Civic. Так что меня ждет новый опыт, но я уверен, что смогу помочь Honda в чемпионате».Место Герьерри за рулем машины Chevrolet Cruze на японском этапе займет чемпион ETCC 2016 года Крис Ричард, который таким образом дебютирует в мировом Туринге.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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