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Эстебан Герьерри заменит Тьягу Монтейру на этапе в Японии

Заводская команда Honda назвала имя сменщика Тьягу Монтейру на предстоящем этапе WTCC в Японии.

В Нинбо травмированного португальца заменял Габриэле Тарквини, но итальянский ветеран Туринга не сможет выступить в Мотеги из-за занятости в программе Hyundai TCR. За руль третьей машины Honda Civic сядет Эстебан Герьерри, выигравший в нынешнем сезоне две гонки, несмотря на выступление в частной команде Campos.

Тьягу Монтейру пропустит этап WTCC в Мотеги

«Жаль, что Тьягу не сможет принять участие в предстоящем этапе, но я рад возможности присоединиться к Honda в Мотеги и выступить за рулем заводской машины WTCC, – прокомментировал Герьерри. – Я никогда раньше не выступал в Мотеги и не управлял машиной Honda Civic. Так что меня ждет новый опыт, но я уверен, что смогу помочь Honda в чемпионате».

Место Герьерри за рулем машины Chevrolet Cruze на японском этапе займет чемпион ETCC 2016 года Крис Ричард, который таким образом дебютирует в мировом Туринге.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 03:58      |      Категория:  Все новости » Спорт
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