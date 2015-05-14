Фернандо Алонсо: В 2018-м хочу провести 2-3 гоночных уик-энда за пределами Ф1
Пилот McLaren Фернандо Алонсо рассказал, что в следующем году хотел бы провести 2-3 гоночных уик-энда за пределами Ф1.В новом контракте Алонсо с McLaren есть условия для участия гонщика в соревнованиях за пределами Больших Призов.Есть информация, что первой такой гонкой будет «24 часа Дайтоны», которая состоится в январе 2018 года, где Фернандо может выступить в составе United Motorsport.Команда McLaren готова отпустить Фернандо Алонсо на «24 часа Дайтоны»«Если бы все зависело от меня, то я бы принимал участие в каждом гоночном уик-энде в любой машине, в любой стране, – сказал Алонсо в комментарии Sky Sports в Остине. – Очевидно, что McLaren вряд ли даст мне шанс выступать в каждом уик-энде, но, думаю, мы договоримся о 2-3 уик-эндах в различных сериях в 2018-м.Когда придет время, мы с командой обсудим этот вопрос. Посмотрим, что случится в будущем».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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