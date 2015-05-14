ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Артемовская «Пирамида» стала победителем мини-футбольного турнира памяти В. Евсеева

На стадионе поселка Артемовский прошел традиционный открытый краевой турнир по мини-футболу памяти Владимира Евсеева. В этом году он состоялся в 41-й раз.

В соревнованиях участвовало 17 команд. Борьба за переходящий кубок проходила одновременно на пяти полях.

По итогам бескомпромиссных футбольных баталий победителем турнира стала команда «Пирамида» (г. Артем), второе место заняла команда «Прибой» (п. Заводской), третье – футбольный коллектив «Шахтер». Главный судья соревнований: Александров Сергей Борисович.





Ценными призами были награждены победители и лучшие игроки турнира:

лучший вратарь - Владимир Прохоров,

лучший защитник - Ян Бегунов,

лучший нападающий - Иван Кошелев,

лучший игрок турнира - Михаил Хитун.





Фото Алексея Оя





Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Вчера, 23:00 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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