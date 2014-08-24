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Утилизировать автомобили в Приморье будет «ТерминаТОР» - автоновости

Утилизировать автомобили в Приморье будет «ТерминаТОР» - автоновостиУтилизировать автомобили в Приморье будет «ТерминаТОР»

В Приморском крае на территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» начинается строительство завода по утилизации автомобилей. Предприятие строят российская компания «Сумотори» и японские Arai Shoji и Roayl AutoParts.

По словам инвесторов сегодня в приморье зарегистрировано около 1,2 миллиона автомобилей 90 процентов из которых составляют иномарки, ввезенные из Японии. Примерно четверть из них — автомобили старше 20 лет. Ежемесячно на территорию ввозится около пяти тысяч автомобилей из Японии, так что строители «ТерминаТОРа» уверены в успехе своего завода.

При этом на заводе будет реализована «умная» схема переработки отходов: здесь будут сепарировать металл, стекла, пластики, металл, РТИ. Часть из них можно будет использовать повторно: предприятие планирует наладить экспорт запчастей в страны Ближнего Востока, Африки и в Новую Зеландию, куда ежегодно экспортируется около миллиона подержанных «японок».


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 21:00      |      Категория:  Автоновости
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