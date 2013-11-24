Фернандо Алонсо: В 2018-м я буду впереди Сайнса, так что пусть наслаждается моментом
Для пилота McLaren Фернандо Алонсо не стало сюрпризом успешное выступление Карлоса Сайнса в его первом же Гран При в составе Renault.По ходу дебютного гоночного уик-энда в составе французской команды в Остине Карлос занял восьмое место в квалификации, а в гонке на СОТА Сайнс финишировал седьмым.В сезоне-2017 Сайнс занимает девятое место (54 очка) в зачете пилотов, в то время как Алонсо идет только 16-м (десять очков).«Для меня не стало сюрпризом его сильное выступление в Остине, – сказал Алонсо в комментарии испанскому телеканалу Movistar. – Кроме того, что он был хорош, мне больше нечего сказать.Но в следующем году Карлосу будет не так легко, потому что McLaren будет впереди Renault. Ему нужно наслаждаться моментом, пока он впереди меня».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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