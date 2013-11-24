Спартакиада иностранных студентов «Поколение мира» стартует во Владивостоке

Вторая спартакиада среди иностранных студентов вузов Приморья «Поколение мира» пройдет на спортивных аренах Владивостока с 26 по 29 октября под эгидой Азиатско-Тихоокеанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы (АТАПРЯЛ). В 2017 году у спортивного форума с гуманитарным акцентом повысился статус. Компанию старожилов спартакиады – ДВФУ, ВГУЭС, ТГМУ, Дальрыбвтуза, МГУ имени адмирала Г.И. Невельского – пополняют Приморская сельскохозяйственная академия (Уссурийск) и Тихоокеанский государственный университет из Хабаровска.

За переходящий кубок Гран-при и другие призы с эмблемой матрешки поборются иностранные студенты из государств Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и бывшего СССР, которые обучаются в вузах Дальнего Востока. Таланты ребят не ограничиваются успешным изучением русского языка и культуры. Практически все они занимаются спортом.

К торжественной церемонии открытия спартакиады готовятся флаги стран-участниц: Китайской Народной Республики, Вьетнама, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, США, Лаоса, Эстонии, Замбии, Зимбабве, Республики Кореи, Индии и Намибии.

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса и Дальневосточный федеральный университет второй год подряд предоставят свои площадки для спортивных стартов. В спорткомплексе ВГУЭС (Партизанский пр-т, 41) сразятся пловцы, футболисты, волейболисты и любители го. В кампусе ДВФУ на о. Русском пройдут соревнования по настольному теннису, легкой атлетике, бадминтону и стритболу.

Президент Азиатско-Тихоокеанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы, директор Дальневосточного филиала фонда «Русский мир» Александр Зубрицкий: «Первый шаг трудный, но не менее тяжело сделать второй шаг. Он показывает серьезность намерений. В 2017 году мы расширили географию спартакиады до Уссурийска и Хабаровска, добавили в программу игру го и дополнительные дисциплины легкой атлетики. В показательных выступлениях делаем акцент на «фирменном» российском виде спорта – художественной гимнастике. В знак уважения к дружественному Китаю выступят мастера ушу. В который раз можно убедиться в удачном названии спартакиады – «Поколение мира». Планету действительно трясет от противоречий, и такого рода мероприятия подвигнут студентов стать людьми мира».

Напомним, главный кубок первой спартакиады иностранных студентов Приморья осенью 2016 отправился в ДВФУ. Второе место завоевала команда ВГУЭС, третье – Дальрыбвтуз.





Программа спартакиады АТАПРЯЛ Programma-spartakiady-ATAPRYaL.docx [21,19 Kb]





По всем вопросам можно обращаться в оргкомитет спартакиады «Поколение мира» во Владивостоке: +79990591781 (Андрей), +79147906267 (Елизавета).