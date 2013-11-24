Спартакиада иностранных студентов «Поколение мира» стартует во Владивостоке
Вторая спартакиада среди иностранных студентов вузов Приморья «Поколение мира» пройдет на спортивных аренах Владивостока с 26 по 29 октября под эгидой Азиатско-Тихоокеанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы (АТАПРЯЛ). В 2017 году у спортивного форума с гуманитарным акцентом повысился статус. Компанию старожилов спартакиады – ДВФУ, ВГУЭС, ТГМУ, Дальрыбвтуза, МГУ имени адмирала Г.И. Невельского – пополняют Приморская сельскохозяйственная академия (Уссурийск) и Тихоокеанский государственный университет из Хабаровска.
За переходящий кубок Гран-при и другие призы с эмблемой матрешки поборются иностранные студенты из государств Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и бывшего СССР, которые обучаются в вузах Дальнего Востока. Таланты ребят не ограничиваются успешным изучением русского языка и культуры. Практически все они занимаются спортом.
К торжественной церемонии открытия спартакиады готовятся флаги стран-участниц: Китайской Народной Республики, Вьетнама, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, США, Лаоса, Эстонии, Замбии, Зимбабве, Республики Кореи, Индии и Намибии.
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса и Дальневосточный федеральный университет второй год подряд предоставят свои площадки для спортивных стартов. В спорткомплексе ВГУЭС (Партизанский пр-т, 41) сразятся пловцы, футболисты, волейболисты и любители го. В кампусе ДВФУ на о. Русском пройдут соревнования по настольному теннису, легкой атлетике, бадминтону и стритболу.
Президент Азиатско-Тихоокеанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы, директор Дальневосточного филиала фонда «Русский мир» Александр Зубрицкий: «Первый шаг трудный, но не менее тяжело сделать второй шаг. Он показывает серьезность намерений. В 2017 году мы расширили географию спартакиады до Уссурийска и Хабаровска, добавили в программу игру го и дополнительные дисциплины легкой атлетики. В показательных выступлениях делаем акцент на «фирменном» российском виде спорта – художественной гимнастике. В знак уважения к дружественному Китаю выступят мастера ушу. В который раз можно убедиться в удачном названии спартакиады – «Поколение мира». Планету действительно трясет от противоречий, и такого рода мероприятия подвигнут студентов стать людьми мира».
Напомним, главный кубок первой спартакиады иностранных студентов Приморья осенью 2016 отправился в ДВФУ. Второе место завоевала команда ВГУЭС, третье – Дальрыбвтуз.
Программа спартакиады АТАПРЯЛ Programma-spartakiady-ATAPRYaL.docx [21,19 Kb]
По всем вопросам можно обращаться в оргкомитет спартакиады «Поколение мира» во Владивостоке: +79990591781 (Андрей), +79147906267 (Елизавета).
Пилот Карлос Сайнс попросил Toro Rosso как можно скорее понять причину слабого темпа автомобиля на первом гоночном отрезке дистанции. Карлос жалуется, что STR10 слаба на стартовом отрезке дистанции с...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!