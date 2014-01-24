Porsche сделал 911 Carrera для аскетов - автоновости

В компании Porsche ответили на критиков пуристов, которые говорят о том, что век настоящих спорткаров закончился, сейчас всем управляет электроника, а даже экстремальные суперкары превращены в комфортные автомобили.

Версия Т купе 911 Carrera максимально облегчена: здесь практически нет шумоизоляции салона, боковые и задние стекла заменены на более тонки, дверные ручки заменены на петли, а вместо экрана информационно-развлекательной системы PCM в центральной консоли зияет ниша с двумя полочками. Да что там: даже задние сиденья и те убрали! Спортивные сиденья здесь с комбинированной отделкой из ткани и кожи. Все это позволило сэкономить 20 килограммов веса. Впрочем, если вы не настоящий пурист, то информационно-развлекательную систему и задние сиденья вам вернут, причем совершенно бесплатно.

В базовое оснащение входит электронно-управляемое шасси PASM, облегченная версия пакета Sport Chrono, а за доплату можно заказать полноуправляемое шасси.

Если для обычного 911 Carrera T «механика» предлагается за доплату, то в этой версии в опциях уже «робот» PDK. Впрочем, и с механической коробкой передач версия Т разгоняется на одну десятую секунды быстрее обычного 911-го: разгон до 100 км/ч занимает 4,5 секунды, а с опциональной PDK и вовсе 4,2.

В Европе Porsche 911 Carrera T на 10 тысяч евро дороже обычной версии. В России официально данная версия продаваться не будет.

