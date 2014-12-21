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Сезон в Кубке России по рейдам завершён

Баха «Легенды озера» – финальный этап второй по величине рейдовой серии России – прошла весьма необычно. Вместо того, чтобы лицом к лицу сражаться на трассе, участники гонки вынуждены были заниматься математическими расчётами – им пришлось высчитывать попадание в нереальную норму времени, оценивая величину пенализаций.

Лучше всех с этой задачей справился Денис Кротов, выступавший на BMW X3 "из-под" серебряного призёра чемпионата России по рейдам этого года Виктора Хорошавцева. Он получил получасовую пенализацию и одержал победу.

Второе место занял Богдан Вавренюк – он привёл к финишу УАЗ Cargo не только на подиуме абсолюта, но и на первом месте в национальном классе. Представитель зачёта «Рейд-спорт» Андрей Динабург замкнул тройку призёров и одержал победу в своём классе.

На старт гонки вышли 45 участников на самых разных средствах передвижения – внедорожниках, багги SSV, квадроциклах, мотоциклах и питбайках.

Гонщики, выступавшие на SSV, соревновались в трёх зачётах. Победы в них одержали Дмитрий Пономаренко, Григорий Морковкин и Алексей Бердинских – ему ассистировала Таисия Штанева. В свою очередь пилотесса команды Suprotec Racing Мария Опарина, с кем Таисия проехала весь минувший сезон, заняла третье место в зачёте SSV.

В мотозачёте первенствовал Михаил Лапшин. Дебютант зачёта Андрей Королёв из Супротек Рейсинг стал четвёртым. Среди питбайкеров победу отпраздновал Александр Потапов, а лучшим среди квадроциклистов стал Владислав Маликов.

Непростая трасса – десятикратное прохождение круга протяжённостью 15 километров – повлекла за собой ряд технических проблем. Не добрался до финиша главный фаворит гонки Владимир Фролов – после замены колеса на его автомобиле срезало шпильки. Потеряла гонка и ещё одного фаворита – потенциальные победители зачёта «Рейд-спорт» экипаж Suprotec Racing Александр Потапов и Алексей Кузьмич были исключены за превышение норматива.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 15:55      |      Категория:  Все новости » Спорт
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