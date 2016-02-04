ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ СОТА будет принимать этапы WRX до конца 2022 года В 2018-м на автодроме в Остине, который принимает Гран При Ф1, состоится первый в истории США этап серии WRX. Руководство автодрома согласовало пятилетний контракт на проведение этапа Мирового ралли-кросса. Строительство круга для ралли-кросса на СОТА начнется в ближайшие месяцы. Уже известно, что этап WRX сезона-2018 в Остине пройдет 29-30 сентября. «Мы рады объявить, что еще один чемпионат под эгидой FIA будет проходить на СОТА, – сказал президент автодрома в Остине Бобби Эпштейн. – Нет никаких сомнений в том, что ралли-кросс очень быстро набирает популярность. Болельщики смогут наблюдать за быстро чередующимися заездами на впечатляющих машинах мощностью 600 лошадиных сил». © autosport.comХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:41 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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