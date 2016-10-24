Льюис Хэмилтон: Мне очень помогла беседа с Тото Вольфом в конце 2016 года
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон рассказал, что его визит в дом Тото Вольфа в конце 2016 года стал отправной точкой для успеха в 2017-м.В сезоне-2016 Хэмилтон проиграл чемпионский титул Нико Росбергу. Ходили даже слухи, что Льюис хотел покинуть команду из Брэкли, но неожиданное решение о завершении карьеры принял Нико.После этого Вольф пригласил Хэмилтона в свой дом в Оксфордшире, где они разъяснили ситуацию, объяснившись друг с другом.Сейчас британец находится в шаге от своего четвертого чемпионского титула, опережая Себастьяна Феттеля на 66 очков в турнирной таблице.«Та встреча с Тото в конце прошлого года была крайне важна в вопросе подтверждения моего будущего в команде, – отметил Льюис в комментарии Sky Sports. – Мы сказали друг другу все, что нужно было сказать.После этого нам удалось построить новые более прочные отношения.Конечно, в прошлом году мне было некомфортно [с Росбергом]. Но после разговора с Тото мы начали работать над внутрикомандными отношениями, и сейчас мы сплочены как никогда ранее».До вечера понедельника, 23 октября, у вас есть возможность выставить свои собственные оценки пилотам Ф1 за Гран При США, а во вторник мы подведем итоги. Заходите и голосуйте!Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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