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Льюис Хэмилтон: Мне очень помогла беседа с Тото Вольфом в конце 2016 года

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон рассказал, что его визит в дом Тото Вольфа в конце 2016 года стал отправной точкой для успеха в 2017-м.

В сезоне-2016 Хэмилтон проиграл чемпионский титул Нико Росбергу. Ходили даже слухи, что Льюис хотел покинуть команду из Брэкли, но неожиданное решение о завершении карьеры принял Нико.

После этого Вольф пригласил Хэмилтона в свой дом в Оксфордшире, где они разъяснили ситуацию, объяснившись друг с другом.

Сейчас британец находится в шаге от своего четвертого чемпионского титула, опережая Себастьяна Феттеля на 66 очков в турнирной таблице.

«Та встреча с Тото в конце прошлого года была крайне важна в вопросе подтверждения моего будущего в команде, – отметил Льюис в комментарии Sky Sports. – Мы сказали друг другу все, что нужно было сказать.

После этого нам удалось построить новые более прочные отношения.

Конечно, в прошлом году мне было некомфортно [с Росбергом]. Но после разговора с Тото мы начали работать над внутрикомандными отношениями, и сейчас мы сплочены как никогда ранее».

До вечера понедельника, 23 октября, у вас есть возможность выставить свои собственные оценки пилотам Ф1 за Гран При США, а во вторник мы подведем итоги. Заходите и голосуйте!Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 08:06      |      Категория:  Все новости » Спорт
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