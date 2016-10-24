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Юношеская хоккейная лига Приморья набирает обороты

Юношеская хоккейная лига Приморья набирает обороты
Вслед за матчами открытия 3-го сезона ЮХЛ состоялись очередные календарные игры турнира. Юношеская хоккейная лига, созданная федерацией хоккея Владивостока, объединяет 45 детско-юношеских команд Приморья, разбитых на шесть возрастных групп.



Турнир ЮХЛ - самые массовые соревнования среди начинающих хоккеистов, который проходит в Приморском крае, в нем участвуют команды из Владивостока, Артема, Большого Камня, Находки, Уссурийска, п. Артемовский и п. Врангель. 764 юных участника, более 30 человек тренерского и административного персонала, свыше 35 квалифицированных хоккейных судей КС ФХВ. Игры проходят каждую неделю и продлятся до мая 2018 года. Турнир набирает обороты.



Юношеская хоккейная лига имеет свой официальный сайт, где оперативно предоставляется вся необходимая информация по турниру: состав участников, расписание игр, турнирные таблицы. Также с нового сезона оперативно ведется учет статистических данных каждого участника.



Результаты матчей 2-й игровой недели ЮХЛ 20-22.10.17

ЮХЛ-6 Гр 20.10.2017 Полюс-2010/1 - Адмирал-2010/2, 7:0

ЮХЛ-6 Гр 20.10.2017 Полюс-2010/2 - Адмирал-2010/3, 2:9

ЮХЛ-3 Гр 21.10.2017 Гранит-2006 - Восточник-2005/06, 30:1

ЮХЛ-6 Гр 21.10.2017 Адмирал-2010/1 - Гранит-2010/1, 7:5

ЮХЛ-6 Гр 21.10.2017 Адмирал-2010/4 - Гранит-2010/2, 6:4

ЮХЛ-3 Гр 21.10.2017 Адмирал-2007 - Полюс-2006/1, 2:1

ЮХЛ-4 Гр 21.10.2017 Дельфин-2007/08 - Адмирал-2009/1, 0:3

ЮХЛ-4 Гр 21.10.2017 Полюс-2007/2 - Гранит-2007, 4:10

ЮХЛ-2 Гр 21.10.2017 Адмирал-2005 - Темп-2003/05, 9:3

ЮХЛ-5 Гр 21.10.2017 Дельфин-2009 - Полюс-2009/2, 10:0

ЮХЛ-1 Гр 21.10.2017 Адмирал-2002/03 - Приморье-2001/02, 5:0

ЮХЛ-4 Гр 22.10.2017 Адмирал-2008/1 - Шахтер-2007/08, 1:11

ЮХЛ-4 Гр 22.10.2017 Дельфин-2007/08 - Союз-2008, 6:0



Оргкомитет ЮХЛ

Фото Олега Зеленина

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 06:42      |      Категория:  Все новости » Спорт
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