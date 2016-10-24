Юношеская хоккейная лига Приморья набирает обороты
Вслед за матчами открытия 3-го сезона ЮХЛ состоялись очередные календарные игры турнира. Юношеская хоккейная лига, созданная федерацией хоккея Владивостока, объединяет 45 детско-юношеских команд Приморья, разбитых на шесть возрастных групп.
Турнир ЮХЛ - самые массовые соревнования среди начинающих хоккеистов, который проходит в Приморском крае, в нем участвуют команды из Владивостока, Артема, Большого Камня, Находки, Уссурийска, п. Артемовский и п. Врангель. 764 юных участника, более 30 человек тренерского и административного персонала, свыше 35 квалифицированных хоккейных судей КС ФХВ. Игры проходят каждую неделю и продлятся до мая 2018 года. Турнир набирает обороты.
Юношеская хоккейная лига имеет свой официальный сайт, где оперативно предоставляется вся необходимая информация по турниру: состав участников, расписание игр, турнирные таблицы. Также с нового сезона оперативно ведется учет статистических данных каждого участника.
Результаты матчей 2-й игровой недели ЮХЛ 20-22.10.17
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