Тьягу Монтейру пропустит этап WTCC в Мотеги

Пилот Honda Тьягу Монтейру вынужден будет пропустить восьмой этап сезона-2017 WTCC в Мотеги по рекомендации врачей.В начале сентября португалец попал в серьезную аварию на тестах в Барселоне, в результате которой получил повреждение связок шеи и межпозвоночных суставов.Тьягу не сумел преодолеть последствия аварии до этапа в китайском Нинбо и надеялся вернуться на трассу уже в Мотеги.Однако по итогам медосмотра врачи порекомендовали экс-пилоту Ф1 воздержаться от участия в соревнованиях в Японии.В Китае Монтейру в составе Honda заменял Габриэле Тарквини, но итальянец не сможет выступить за японскую команду в Мотеги по причине того, что будет занят в программе Hyundai TCR.Напомним, что в общем зачете WTCC Монтейру занимает второе место, уступая всего 0,5 очка Теду Бьорку из Volvo.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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