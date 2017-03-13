Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Тьягу Монтейру пропустит этап WTCC в Мотеги

Пилот Honda Тьягу Монтейру вынужден будет пропустить восьмой этап сезона-2017 WTCC в Мотеги по рекомендации врачей.

В начале сентября португалец попал в серьезную аварию на тестах в Барселоне, в результате которой получил повреждение связок шеи и межпозвоночных суставов.

Тьягу не сумел преодолеть последствия аварии до этапа в китайском Нинбо и надеялся вернуться на трассу уже в Мотеги.

Однако по итогам медосмотра врачи порекомендовали экс-пилоту Ф1 воздержаться от участия в соревнованиях в Японии.

В Китае Монтейру в составе Honda заменял Габриэле Тарквини, но итальянец не сможет выступить за японскую команду в Мотеги по причине того, что будет занят в программе Hyundai TCR.

Напомним, что в общем зачете WTCC Монтейру занимает второе место, уступая всего 0,5 очка Теду Бьорку из Volvo.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 03:56      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Льюис Хэмилтон: Подвиг Барселоны в матче с ПСЖ вдохновил меня
13-03-2017, 00:07, Спорт
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон рассказал, что на него произвел огромное впечатление камбэк Барселоны в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов в противостоянии с Пари Сен-Жермен. В первом матче в Париже...
Подробнее
Новый спортзал открыли в Хороле
27-09-2014, 02:48, Спорт
В селе Хороль состоялся большой праздник – открытие нового спортивного зала, построенного в рамках государственной краевой программы развития физической культуры и спорта. Долгожданное событие...
Подробнее
Себастьен Ожье попал в аварию на тестах
11-01-2017, 07:55, Спорт
Себастьен Ожье разбил Ford Fiesta WRC 2017 на тестах. Авария действующего чемпиона мира вынудила команду M-Sport прервать интенсивную тестовую программу, которую британский коллектив проводил в...
Подробнее
80-летний юбилей отмечает Виктор Андреевич Михедов
26-12-2016, 18:57, Спорт
26 декабря отмечает 80-летний юбилей Виктор Андреевич Михедов – руководитель Краевого дома физкультуры, 60 лет своей жизни посвятивший развитию физической культуры, спорта и классической...
Подробнее
Спортивный директор Сильверстоуна: У нас просто не было выбора
12-07-2017, 07:55, Спорт
Автомобильный клуб Великобритании (BRDC) ответил на критику со стороны владельцев коммерческих прав Ф1, обвинивших их в преследовании собственных интересов при активации опциона, который позволит...
Подробнее
Эстебан Окон: Новые машины – настоящие
1-03-2017, 12:07, Спорт
Пилот Force India Эстебан Окон остался доволен первым впечатлением от быстрых автомобилей нового поколения. Эстебан занял пятую строчку в таблице результатов по итогам второго тестового дня в...
Подробнее
Mercedes придется определиться с участием в Формуле Е до октября
17-06-2017, 11:59, Спорт
Главный промоутер Формулы Е Алехандро Агаг заявил, что Mercedes нужно принять решение относительно своего участия в электрической серии в сезоне-2018/19 до октября этого года. В прошлом году Mercedes...
Подробнее
В «Фетисов Арене» продолжаются «Народные катания»
19-02-2014, 14:40, Спорт
Акция «Народное катание» набирает популярность в Приморье. С начала года на льду «Фетисов Арены» смогли покататься уже 2 394 народных экспертов. Все они - участники проекта «Народная экспертиза», ...
Подробнее
Во Владивостоке пройдет международная парусная регата
10-06-2015, 12:05, Спорт
С 14 по 19 июля 2015 года во Владивостоке на акватории Амурского залива состоится международная регата по матчевым гонкам уровня Чемпионата мира – Гранд Финал Кубка Наций ИСАФ (Международной...
Подробнее
Росс Браун: Феттель и Ferrari еще могут выиграть титул без помощи соперников
22-09-2017, 00:00, Спорт
Спортивный директор Формулы 1 Росс Браун считает, что не стоит списывать Себастьяна Феттеля со счетов в чемпионате. После схода на старте Гран При Сингапура и победы своего главного соперника Льюиса...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU