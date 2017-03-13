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В краевой Спартакиаде «Инваспорт-2017» победила команда артемовцев

В краевой Спартакиаде «Инваспорт-2017» победила команда артемовцев
В Артеме прошла краевая Спартакиада «Инваспорт-2017». Ежегодные соревнования собрали 29 команд со всех уголков Приморья - более 300 человек. Впервые в этом году в спартакиаде принимали участие иностранные гости – команда спортсменов-колясочников из Республики Корея.



Этим спортсменам – мужества не занимать. И хотя их порой называют людьми с ограниченными возможностями – они доказали – их возможности безграничны! Наталья Кузовникова из Владивостока участвует в спартакиаде уже десять лет и неоднократно становилась призером городских и краевых соревнований инвалидов.



Наталья Кузовникова, участница спартакиады, команда г. Владивостока: «Я тренируюсь у тренера в настольный теннис и мне очень важно приехать сюда и показать свои результаты, то есть посмотреть, как другие играют, соответственно, показать свою игру».



Ни в коем случае нельзя сидеть дома! Нужно заниматься спортом, потому что он не только помогает в психологической и физической реабилитации, но и является большим стимулом для дальнейших достижений и обязательно участвовать во всех соревнованиях - советует опытный спортсмен - член сборной России по регби на колясках Андрей Смолянников.



Андрей Смолянников, участник спартакиады, член сборной России по регби на колясках, председатель федерации паралимпийских видов спорта г. Владивостока: «Все началось со спартакиад, с каких-то местных соревнований – заметили, поехали на Россию и тому подобное. И так выбился в сборники, чего советую и желаю другим ребятам, кто занимается спортом».



В этом году краевая спартакиада вышла на новый уровень – международный. Впервые в Приморье приехала команда спортсменов-колясочников в составе 14 человек из корейской провинции Канвондо, готовящейся принимать зимнюю Олимпиаду 2018 года.



У Чан Тек, участник спартакиады, команда Республики Корея: «Мы участвуем здесь в баскетболе и настольном теннисе. Победа – победой, но даже у себя дома, участвуя в своих местных спортивных мероприятиях, всегда в нашем обществе важнее встретиться с такими же как мы, пообщаться и почувствовать дух спортивного братства».



За пять дней соревнований участники спартакиады разыграли комплекты наград в восьми видах спорта – легкой атлетике, дартсе, настольном теннисе, шахматах, шашках, плавании, баскетболе на колясках и жиме штанги лежа.



Владимир Никешин, главный судья спартакиады «Инваспорт-2017»: «Подводятся итоги и в личном, и в командном первенстве. В личном, понятно – кто сильнее, быстрее, тот и выиграл. А в командном – по количеству победителей, по наименьшей сумме мест».



По результатам краевой спартакиады «Инваспорт» первое место заняла команда Артема, второе – Арсеньев и на третьем Лесозаводск. Все участники, помимо наград, получили заряд позитива и яркие впечатления надолго, а команда приморских баскетболистов-колясочников – приглашение на ответный визит в Корею.



Елена Ритус, Вести. Приморье






Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 03:05      |      Категория:  Все новости » Спорт
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