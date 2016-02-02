Йос Ферстаппен: Решение о наказании Макса принял Чарли Уайтинг
Отец Макс Ферстаппена, раскритиковавший FIA в Twitter, повторил свои слова в интервью голландской прессе и рассказал, кто именно принял решение о наказании Макса за обгон Кими Райкконена на последнем круге.Как рассказал Йос, он общался с приглашенным стюардом Микой Сало, и тот его заверил, что инициатива поступила от гоночного директора Чарли Уайтинга.Хельмут Марко: Давайте лучше играть в PlayStation!«Это просто невероятно. Уайтинг должен уйти в отставку! – цитирует Ферстаппена F1Today. – Что они хотят видеть в гонках Формулы 1? Борьбу или просто езду по кругу? Макс – единственный, кто действительно обгонял в Остине, и именно это нужно болельщикам. Я очень зол, это нелепое решение.Я видел Мику Сало в паддоке. Он сказал, что решение принял Уайтинг. Но тогда надо было наказывать всех, кто выезжал за пределы трассы, а не только Макса!»Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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