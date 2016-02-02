ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Йос Ферстаппен: Решение о наказании Макса принял Чарли Уайтинг Отец Макс Ферстаппена, раскритиковавший FIA в Twitter, повторил свои слова в интервью голландской прессе и рассказал, кто именно принял решение о наказании Макса за обгон Кими Райкконена на последнем круге. Как рассказал Йос, он общался с приглашенным стюардом Микой Сало, и тот его заверил, что инициатива поступила от гоночного директора Чарли Уайтинга. Хельмут Марко: Давайте лучше играть в PlayStation! «Это просто невероятно. Уайтинг должен уйти в отставку! – цитирует Ферстаппена F1Today. – Что они хотят видеть в гонках Формулы 1? Борьбу или просто езду по кругу? Макс – единственный, кто действительно обгонял в Остине, и именно это нужно болельщикам. Я очень зол, это нелепое решение. Я видел Мику Сало в паддоке. Он сказал, что решение принял Уайтинг. Но тогда надо было наказывать всех, кто выезжал за пределы трассы, а не только Макса!»Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:44 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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