Марио Андретти: Есть ощущение, что Райкконен вытолкнул Ферстаппена
Чемпион Формулы 1 1978 года Марио Андретти присоединился к недовольным штрафом Макса Ферстаппена за обгон Кими Райкконена на последнем круге Гран При США.Как считает легендарный гонщик, голландец оказался за пределами трассы при обгоне лишь потому, что Райкконен не оставил ему места.«После просмотра повтора можно в равной степени сказать, что Кими выдавил Макса за пределы трассы, – написал Андретти в Twitter. – Это был лучший обгон за всю гонку. Жаль, что Ферстаппена лишили заслуженного результата».*That* pass - from every angle#F1 #USGP pic.twitter.com/CAuP4ohfzO— Formula 1 (@F1) 23 октября 2017 г. Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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