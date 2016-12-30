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Подержанные иномарки: названы лидеры российского рынка - автоновости

Подержанные иномарки: названы лидеры российского рынка - автоновостиПодержанные иномарки: названы лидеры российского рынка

По итогам первых девяти месяцев на российском рынке было продано 2,73 миллиона поддержанных иномарок, это на 2,9% больше, чем годом ранее. Лидеры рейтинга популярности у россиян неизменны на протяжении уже долгого времени.

На первом месте находится Ford Focus трех поколений, продажи этой модели в январе-сентябре выросли на два процента до 97,2 тысяч единиц. На втором месте Toyota Corolla, продажи которой, наоборот, снизились на два процента до 76 тысяч штук. А вот на третье место, улучшив свое положение на одну позицию, переместился Hyundai Solaris с показателем в 57,1 тысяч проданных автомобилей, что на 28% больше, чем годом ранее. Следом идут Toyota Camry (54,9 тысяч штук, +5%) и Renault Logan (52,2 тысяч штук, +6%).

Также по данным аналитиков агентства «Автостат» в первую десятку также вошли: Chevrolet Niva (49,6 тыс. шт.; +2%), KIA Rio (48,9 тыс. шт.; +27%), Daewoo Nexia (47,8 тыс. шт.; -4%), Opel Astra (46,6 тыс. шт.; +5%) и Volkswagen Passat (41,4 тыс. шт.; -3%).


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 16:46      |      Категория:  Автоновости
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