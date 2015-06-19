Даниил Квят: Это моя лучшая гонка в сезоне!

Пилот Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал свое десятое место по итогам Гран При США.После пропуска двух уик-эндов в Малайзии и Японии Даниил вернулся в состав итальянской команды в Остине и сразу же финишировал в очковой зоне.Это его третий очковый финиш в 2017-м после Гран При Австралии и Монако.«Определенно, это была моя лучшая гонка в сезоне, – сказал Квят. – Я очень доволен результатом. Я сделал все возможное, чтобы набрать очки. Наслаждался своей работой и провел чистую гонку. Команда проделала хорошую работу.Жаль, что мне удалось защитить девятое место от атак Массы, но на изношенном комплекте Soft уровень сцепления с асфальтом был недостаточным. Кроме того, на прямой у нас возникали проблемы с силовой установкой, из-за чего у меня был дефицит мощности.После пропуска двух уик-эндов я вернулся в команду со свежим настроем. Внутри команды произошли некоторые изменения, что позволило обрести новую мотивацию. По ходу этого уик-энда всё сработало отлично. Мы провели замечательную гонку».Новичок Ф1 Брендон Хартли финишировал в Остине 13-м.«В гонке пришлось трудно, но дебютный Гран При получился невероятным, – признал новозеландец. – Я провел не самый лучший старт. В то же время я уже давно не практиковался в стартах с места.После этого я участвовал в большом количестве сражений на трассе. Я доволен своим выступлением. Темп на дистанции был довольно неплохим, особенно на заключительном отрезке.Думаю, что единственную ошибку я совершил тогда, когда позволил Строллу обогнать себя. Я не сумел вернуть себе позицию, после чего он немного меня сдерживал.На протяжении уик-энда я столкнулся со многими вызовами и многому научился. Надеюсь, что мне выпадет еще один шанс повторить этот опыт. Я наслаждался каждым моментом гоночного уик-энда и хочу поблагодарить команду за это. Это было невероятно».Хотите выставить свои собственные оценки пилотам Ф1 за Гран При США? Добро пожаловать в читательский рейтинг на нашем сайте!Текстовую онлайн-трансляцию Гран При США с фотографиями вы можете посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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