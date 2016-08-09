Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

McLaren распродал несуществующий гиперкар - автоновости

McLaren распродал несуществующий гиперкар - автоновостиMcLaren распродал несуществующий гиперкар

Автор фото: фирма-производитель

Компания McLaren официально объявила о работе по созданию нового флагманского гиперкара. Информации о модели практически нет: известно лишь, что она будет относиться к линейке Ultimate Series.

В самом McLaren называют будущий гиперкар «самым экстремальным автомобилем McLaren, который еще не создан». Несмотря на то нет даже дизайнерских скетчей будущего гиперкара, записываться за ним в очередь поздно: McLaren распродал весь небольшой тираж модели.

В компании говорят, что гиперкар с углепластиковым монококом будет «заточен» под гоночный трек, а не каждодневную езду. Но при этом McLaren сертифицирует его для езды по дорогам общего пользования.

По неофициальной информации гиперкар получит модернизированный турбодвигатель V8 объемом 3,8 литра. Его мощность доведут до 800 л.с. В отличие от своих кокурентов гиперкар не будет гибридным, за счет этого в компании надеются, что масса машины не превысит 1300 кг.

Вероятнее всего, концепт будущего гиперкара представят в марте следующего года на автосалоне в Женеве.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 13:09      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
С 1 февраля 2017 года водительские права можно будет получить в МФЦ - автоновости
9-08-2016, 15:40, Автоновости
Кроме того, многофункциональные центры начнут выдавать общегражданских и заграничных паспортов....
Подробнее
Корейцы представили экономичный электрокар с большим запасом хода - автоновости
18-05-2015, 00:42, Автоновости
В начале мая в Южной Корее был представлен новый электрокар, который эксперты назвали потенциальным конкурентом Tesla....
Подробнее
Российские продажи автомобилей Bentley выросли наполовину - автоновости
29-10-2016, 00:47, Автоновости
За три квартала в России было продано 236 британских автомобилей....
Подробнее
К взлету готов - автоновости
3-05-2016, 13:23, Автоновости
Премиальный французский бренд DS представил на Женевском автосалоне электрическое купе E-Tense класса Gran Turismo....
Подробнее
Спрос на автомобили Lada в России немного вырос благодаря программе утилизации - автоновости
10-11-2014, 09:40, Автоновости
Продажи автомобилей марки Lada в России выросли впервые за последние полтора года....
Подробнее
Малолитражку Tata будет разрабатывать бывший дизайнер Lamborghini
16-12-2013, 04:20, Автоновости
По информации СМИ, индийская компания Tata пригласила дизайнера Марчелло Гандини для создания облика своего нового авто. Причем, в отличие от первенца марки (самого дешевого авто в мире — Tata Nano)...
Подробнее
Ford Sollers поддержит клиентов уходящих из России брендов - автоновости
24-03-2015, 07:06, Автоновости
Совместное американо-российское предприятие Ford Sollers не только не покинет российский рынок, но и окажет поддержку клиентам уходящих из страны брендов....
Подробнее
Citroen C4 Picasso назначили рублевые цены
13-03-2014, 02:10, Автоновости
Новинки французской автомобильной компании появятся у российских дилеров 1 апреля....
Подробнее
АвтоВАЗ выставил на продажу бывшие служебные автомобили из своего автопарка - автоновости
22-08-2014, 11:59, Автоновости
В связи с переходом всех топ-менеджеров российского концерна "АвтоВАЗ" на отечественные автомобили, компания выставила на продажу несколько иномарок, ранее использовавшихся в качестве служебных машин....
Подробнее
Chevrolet готовит к премьере модернизированный Cruze
8-04-2014, 07:10, Автоновости
В преддверии открытия мотор-шоу в Нью-Йорке североамериканский бренд Chevrolet представил общественности список дебютантов предстоящего автосалона....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU