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Льготных автокредитов станет меньше - автоновости

Льготных автокредитов станет меньше - автоновостиЛьготных автокредитов станет меньше

Похоже в правительстве России поверили в то, что автомобильный рынок восстанавливается и сумеет выстоять без большой государственной поддержки. Потому что по словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова в следующем году некоторые программы будут сокращены.

По его словам однозначно останутся программы льготного автокредитования «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Русский тягач» и «Свое дело», также сохранится поддержка развития электротранспорта. Что подразумевается под последним неизвестно, но, по всей видимости, речь про нулевые пошлины на ввоз электромобилей.

Однако, вероятнее всего, будут закрыты программы трейд-ина и утилизации, которые действовали в рамках программы обновления российского автопарка. Всего в 2018 году на программы поддержки российского авторынка планируется выделить порядка 10 миллиардов рублей.

Ранее Минпромторг сообщал, что за 9 месяцев этого года с использованием различных программ господдержки было продано более 50 тысяч автомобилей.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 09:06      |      Категория:  Автоновости
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