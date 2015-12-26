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Mitsubishi представит 11 новых моделей в течение трех лет - автоновости

Mitsubishi представит 11 новых моделей в течение трех лет - автоновостиMitsubishi представит 11 новых моделей в течение трех лет

Автор фото: фирма-производитель

После того, как компания Mitsubishi стала частью альянса Renault-Nissan, вернее, теперь, Renault-Nissan-Mitsubishi, она наконец-то получила доступ к технологиям и средствам, столь необходимым для развития.

Японцы представили трехлетний план, который получил название Drive for Growth. Компания намерена увеличить свои продажи на 30% до 1,3 миллиона автомобилей в год и для этого инвестирует 5,32 миллиарда долларов в разработку и расширение производства.

В общей сложности «три бриллианта» намерены вывести на рынок 11 новых моделей и значительно расширить свое присутствие на рынках азиатско-тихоокеанского региона, Северной Америке, Китае и Японии.

Интересно, что одновременно Mitsubishi Motors планирует сократить свои расходы на 1,3 процента в год. Экономия должна быть достигнута за счет синергии с Renault и Nissan. Только за свет этого Mitsubishi хочет сэкономить около 886 миллиона долларов в течение трех лет.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 04:52      |      Категория:  Автоновости
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