Mitsubishi представит 11 новых моделей в течение трех лет - автоновости
Mitsubishi представит 11 новых моделей в течение трех лет
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После того, как компания Mitsubishi стала частью альянса Renault-Nissan, вернее, теперь, Renault-Nissan-Mitsubishi, она наконец-то получила доступ к технологиям и средствам, столь необходимым для развития.
Японцы представили трехлетний план, который получил название Drive for Growth. Компания намерена увеличить свои продажи на 30% до 1,3 миллиона автомобилей в год и для этого инвестирует 5,32 миллиарда долларов в разработку и расширение производства.
В общей сложности «три бриллианта» намерены вывести на рынок 11 новых моделей и значительно расширить свое присутствие на рынках азиатско-тихоокеанского региона, Северной Америке, Китае и Японии.
Интересно, что одновременно Mitsubishi Motors планирует сократить свои расходы на 1,3 процента в год. Экономия должна быть достигнута за счет синергии с Renault и Nissan. Только за свет этого Mitsubishi хочет сэкономить около 886 миллиона долларов в течение трех лет.
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