ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Стоффель Вандорн оштрафован еще на 25 мест на старте Гран При США Пилот McLaren Стоффель Вандорн начнет Гран При США с последнего места на стартовой решетке по причине замены элементов силовой установки Honda на его MCL32. Перед началом гоночного уик-энда стало известно о том, что бельгиец потеряет пять мест на стартовом поле из-за замены коробки передач. В квалификации Стоффель занял 13-е место, но должен был стартовать 14-м по причине большого количества штрафов у других пилотов. Стартовая решетка Гран При США Однако накануне воскресной гонки команде из Уокинга пришлось заменить элементы силовой установки: на автомобиль Вандорна установили 11-е мотор-генератор MGU-H и турбонагнетатель, а также девятый двигатель внутреннего сгорания и восьмой мотор-генератор MGU-K. Таким образом, общий штраф Вандорна составит 30 мест, и на решетке он будет замыкающим.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:45 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Открытый мастерский турнир «Крепость» федерации пауэрлифтинга WPC по народному жиму лежа, посвященный Дню защитника Отечества, прошел во Владивостоке 23 февраля. Соревнования собрали более 60... Подробнее Суперлига. 1/2 финала плей-офф. Третий матч. «Спартак-Приморье» (Приморский край) - «Автодор» (Саратов) 77:76(20:27, 21:20, 16:11, 20:18). Счет в серии 1:2 «Автодор» был полон решимости завершить... Подробнее С 23 по 25 января на лыжной трассе клуба "Синегорье" в Арсеньеве прошли зональные соревнования ветеранов ДВФО. Многие ветераны в этом году готовятся на Кубок мира мастеров-2015, который пройдет в... Подробнее Действующий чемпион мира по ралли и лидер нынешнего сезона Себастьен Ожье полагает, что пилот Citroen Крис Мик может стать его главным конкурентом на предстоящем в ближайшие выходные Ралли Германия.... Подробнее Стабильность - признак мастерства. Повторная гонка спидвейного клуба «Восток» против «Мега-Лады» не проходила по аналогичному сценарию, но завершилась с похожим результатом. Гости из Тольятти... Подробнее 2015 год «моряки» завершили, словно ударники социалистического труда, в последних 22 матчах одержав 16 побед и взлетев на 4 место на Востоке. Естественно, что 2016-й хотелось бы начать не менее... Подробнее Грэм Рейхол выиграл гонку в Мид-Огайо. Эта победа, которая стала третьей в его карьере и второй в этом году, позволила сыну трёхкратного чемпиона серии IndyCar Бобби Рейхола серьёзно сократить... Подробнее 25 июля во Владивостоке состоялся заплыв с острова Скрыплева. По словам организатора и участника мероприятия, президента федерации подводного спорта Приморского края Дмитрия Анашкина, заплыв... Подробнее На официальном YouTube канале команды Red Bull Racing появилось видео круга Пьера Гасли с Фестиваля Скорости с Гудвуде. Француз управлял автомобилем RB7, на котором установлен двигатель Renault V8 –... Подробнее "Металлург" (Магнитогорск) – "Адмирал" (Владивосток) – 3:4 Во Владивостоке полночь. Фраза, произнесенная судьей-информатором, Константином Тереховым во время четвертого матча плей-офф прошлого... Подробнее