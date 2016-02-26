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Стоффель Вандорн оштрафован еще на 25 мест на старте Гран При США

Пилот McLaren Стоффель Вандорн начнет Гран При США с последнего места на стартовой решетке по причине замены элементов силовой установки Honda на его MCL32.

Перед началом гоночного уик-энда стало известно о том, что бельгиец потеряет пять мест на стартовом поле из-за замены коробки передач.

В квалификации Стоффель занял 13-е место, но должен был стартовать 14-м по причине большого количества штрафов у других пилотов.

Стартовая решетка Гран При США

Однако накануне воскресной гонки команде из Уокинга пришлось заменить элементы силовой установки: на автомобиль Вандорна установили 11-е мотор-генератор MGU-H и турбонагнетатель, а также девятый двигатель внутреннего сгорания и восьмой мотор-генератор MGU-K.

Таким образом, общий штраф Вандорна составит 30 мест, и на решетке он будет замыкающим.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 03:45      |      Категория:  Все новости » Спорт
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