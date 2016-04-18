Jeep Cherokee лишится спорной оптики - автоновости

Кроссовер Jeep Cherokee всем хорош, если бы не его, мягко говоря, спорная внешность. Узкие фары делали его передок уж слишком экстравагантным. В компании решили все же прислушаться к критикам и изменить облик машины при первом же серьезном рестайлинге.
Сейчас кроссовер проходит дорожные испытания и в сети появились первые шпионские фотографии. Несмотря на плотный камуфляж можно заметить, что серьезнее всего изменится передняя часть машины. Оптика, крылья, радиаторная решетка, бампер будут выполнены в единой стилистике с Jeep Compass, который дебютировал в этом году.
Напомним, что Jeep Cherokee построен на общей платформе с седаном Dodge Dart. Машина дебютировала в 2013 году и немедленно подверглась шквалу критики за свою нестандартную внешность, выбивающуюся из общей стилистики марки.
Вероятнее всего обновленный Jeep Cherokee дебютирует в середине следующего года.
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