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Jeep Cherokee лишится спорной оптики - автоновости

Jeep Cherokee лишится спорной оптики - автоновостиJeep Cherokee лишится спорной оптики

Кроссовер Jeep Cherokee всем хорош, если бы не его, мягко говоря, спорная внешность. Узкие фары делали его передок уж слишком экстравагантным. В компании решили все же прислушаться к критикам и изменить облик машины при первом же серьезном рестайлинге.

Сейчас кроссовер проходит дорожные испытания и в сети появились первые шпионские фотографии. Несмотря на плотный камуфляж можно заметить, что серьезнее всего изменится передняя часть машины. Оптика, крылья, радиаторная решетка, бампер будут выполнены в единой стилистике с Jeep Compass, который дебютировал в этом году.

Напомним, что Jeep Cherokee построен на общей платформе с седаном Dodge Dart. Машина дебютировала в 2013 году и немедленно подверглась шквалу критики за свою нестандартную внешность, выбивающуюся из общей стилистики марки.

Вероятнее всего обновленный Jeep Cherokee дебютирует в середине следующего года.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 00:44      |      Категория:  Автоновости
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