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Lamborghini начала сборку кроссоверов Urus - автоновости

Lamborghini начала сборку кроссоверов Urus - автоновостиLamborghini начала сборку кроссоверов Urus

Автор фото: фирма-производитель

Компания Lamborghini опубликовала видеоролик, в котором запечатлен процесс сборки первого в истории марки кроссовера Urus. Целиком машину так и не показали, а также не поведали никаких подробностей о ней.

Вернее, компания показала новый цех, где собираются не только Urus, но и суперкары Huracan. Фрагменты, где в кадре находится Urus рамзыты, но видно, что компания собрала уже несколько экземпляров кроссовера.

Глава Lamborghini Стефано Доминекали ранее сообщал, что официально Urus представят в декабре этого года. Глава отдела исследований и развития Lamborghini Маурицио Реджиани рассказал, что новый кроссовер станет первым автомобилем компании, который будет оснащаться гибридной силовой установкой. Более того, предполагается, что он останется единственным «гибридом» Lamborghini. К сожалению, технические характеристики силовой установки пока не раскрываются.

Моторная гамма кроссовера также будет включать твин-турбированный четырехлитровый бензиновый V8. По словам разработчиков, такой агрегат позволит автомобилю с места набрать 100 км/ч всего за 4 секунды, что сделает его быстрейшей моделью в SUV-сегменте. Напомним, что на данный момент лидерство делят между собой BMW X6 М, Porsche Cayenne Turbo S и Bentley Bentayga.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 21:07      |      Категория:  Автоновости
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