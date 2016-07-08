ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ IndyCar расстаётся с титульным спонсором Серия IndyCar расстаётся с титульным спонсором, компанией Verizon после 2018 года. В 2019 году у чемпионата будет новый титульный спонсор. «Мы очень благодарны компании Verizon за вклад в IndyCar как с финансовой, так и с технической точки зрения, – сказал Марк Майлз. – Наш чемпионат многое обрёл благодаря этому сотрудничеству, и они были отличными партнёрами». При этом компания остаётся в IndyCar в качестве спонсора команды Penske. Логотипы Verizon представлены в первую очередь на машине Уилла Пауэра уже с 2009 года. Расставание с титульным спонсором ни для кого в паддоке не стало сюпризом, так как энтузиазм фирмы по работе с чемпионатом в последнее время заметно снизился. Компания Verizon стала титульным спонсором серии IndyCar в 2014 году, когда исполнительным директором компании был Дэн Мид. Но после того, как в 2015 году он оставил свой пост, сотрудничество пошло на убыль. Новый руководитель не видел выгоды в роли титульного спонсора IndyCar. За последние несколько лет уже целый ряд престижных чемпионатов в северной Америке сменил титульных спонсоров. Это касается и двух главных дивизионов NASCAR, и чемпионата IMSA. В ближайшем будущем IndyCar собирается сделать два важных заявления. Владимир Башмаков специально для AUTOSPORT.com.ruХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 20:07 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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