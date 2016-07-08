Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

IndyCar расстаётся с титульным спонсором

Серия IndyCar расстаётся с титульным спонсором, компанией Verizon после 2018 года. В 2019 году у чемпионата будет новый титульный спонсор.

«Мы очень благодарны компании Verizon за вклад в IndyCar как с финансовой, так и с технической точки зрения, – сказал Марк Майлз. – Наш чемпионат многое обрёл благодаря этому сотрудничеству, и они были отличными партнёрами».

При этом компания остаётся в IndyCar в качестве спонсора команды Penske. Логотипы Verizon представлены в первую очередь на машине Уилла Пауэра уже с 2009 года.

Расставание с титульным спонсором ни для кого в паддоке не стало сюпризом, так как энтузиазм фирмы по работе с чемпионатом в последнее время заметно снизился.

Компания Verizon стала титульным спонсором серии IndyCar в 2014 году, когда исполнительным директором компании был Дэн Мид. Но после того, как в 2015 году он оставил свой пост, сотрудничество пошло на убыль. Новый руководитель не видел выгоды в роли титульного спонсора IndyCar.

За последние несколько лет уже целый ряд престижных чемпионатов в северной Америке сменил титульных спонсоров. Это касается и двух главных дивизионов NASCAR, и чемпионата IMSA.

В ближайшем будущем IndyCar собирается сделать два важных заявления.

Владимир Башмаков специально для AUTOSPORT.com.ruХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 20:07      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Фестиваль детских дворовых команд «Уссурийские старты» прошел на городском стадионе
8-07-2016, 06:08, Спорт
В фестивале приняли участие 13 команд, из них 12 представляли территориальные образования округа, а одна – храм Покрова пресвятой Богородицы. В каждой команде участвовали до 10 человек от 8 до 14 лет....
Подробнее
Тяжелоатлетка из Приморья завоевала «золото» Первенства Европы
5-05-2014, 08:00, Спорт
Спортсменка из г. Арсеньев Наталья Спесивая успешно выступила на Первенстве Европы по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 17 лет, завоевав золотую награду. Соревнования проходили в г. Чеханов...
Подробнее
FIA запретила частные тесты в WRC после прецедента с Мадсом Остбергом
30-05-2017, 07:55, Спорт
Международная автомобильная федерация (FIA) закрыла лазейку в регламенте WRC, позволявшую частным командам проводить тесты автомобилей за пределами Европы с участием пилотов, ассоциированных с...
Подробнее
В Уссурийске впервые пройдет турнир по футболу среди дворовых команд на Кубок главы администрации
19-05-2015, 18:40, Спорт
14 мая об этом важном событии на пресс-конференции объявил журналистам глава администрации УГО Евгений Корж: «Наши мальчишки летом должны отдыхать активно и с пользой. Игра в футбол — походящее...
Подробнее
Более 30 процентов приморцев регулярно занимаются физкультурой и спортом
21-08-2015, 19:08, Спорт
Более 30 процентов жителей Приморья регулярно занимаются физической культурой и спортом в Приморье. Об этом рассказал на пресс-конференции по развитию массового спорта и подготовке профессиональных...
Подробнее
Зимняя бизнес-спартакиада Приморья стартует в ближайшую субботу
18-02-2015, 13:40, Спорт
С 21 февраля по 28 марта во Владивостоке пройдет зимняя бизнес-спартакиада Приморья. Уже не первый год бизнес-спартакиада проходит при поддержке администрации Приморского края и партии «Единая...
Подробнее
«Труд» и «Бриз» сразятся за кубок главы Владивостока по дворовому хоккею
12-02-2016, 02:46, Спорт
В воскресенье, 14 февраля пройдет финальная игра на кубок главы Владивостока Игоря Пушкарёва по дворовому хоккею. Борьбу за звание чемпиона Владивостока поведут сильнейшие команды - «Труд» и «Бриз»....
Подробнее
Сотрудники Администрации Приморья приняли участие в спартакиаде
6-12-2016, 18:59, Спорт
Соревнования по четырем видам спорта: бадминтону, настольному теннису, дартсу и шахматам, а также показательные выступления по мини-футболу прошли в минувшее воскресенье в спорткомплексе «Олимпиец»....
Подробнее
Ники Лауда: Борьба между Нико и Льюисом в этом году будет более плотная
14-03-2015, 14:05, Спорт
Неисполнительный директор Mercedes Ники Лауда уверен, что борьба за чемпионство между пилотами команды из Брэкли в этом году будет еще более плотной. По результатам пятничных заездов Льюис Хэмилтон и...
Подробнее
Фестиваль «Лето на Русском» – важная часть событийного туризма в Приморье
19-08-2015, 11:44, Спорт
Культурно-спортивный фестиваль «Лето на Русском» по-новому открывает Приморский край международному сообществу, привлекая лучших спортсменов мира. За четыре года проведения чемпионата в Приморье...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU