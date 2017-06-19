Без страха и упрека - автоновости

Следующее поколение электрического Tesla Roadster станет самой динамичной моделью компании. По словам главы Tesla Илона Маска, до 96 км/ч он сможет разогнаться менее чем за 2 секунды. Новинку обещают...
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