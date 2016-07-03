ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Магнуссен получил штраф на стартовом поле Гран При США за блокировку Переса Пилот Haas Кевин Магнуссен потеряет три места на стартовой решетке Гран При США за то, что заблокировал Серхио Переса в первом сегменте квалификации в Остине. Гонщик Force India, находившийся на быстром круге, пожаловался на блокировку датчанина в 13-м и 14-м поворотах. Кевин признал свою вину, отметив: «По радио мне сказали, что Перес находится на круге выезда из боксов, поэтому я его не пропустил. На самом деле он был на быстром круге. Так что я понимаю, почему он был так зол на меня. Я признаю, что это моя ошибка. Мне жаль, что так произошло». Магнуссен закончил квалификацию на последнем 20-м месте. Но даже с учетом штрафа от стюардов он будет стартовать 18-м по причине штрафов за замену элементов силовых установок у Нико Хюлькенберга и Брендона Хартли. Текстовую онлайн-трансляцию квалификации Гран При США с фотографиями вы можете посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 16:02 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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