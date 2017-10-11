Даниил Квят: Мой последний быстрый круг – предел возможностей машины
Пилот Toro Rosso Даниил Квят остался доволен 12-м местом по итогам квалификации в Остине.В гонке Даниил будет стартовать с 11-й позиции по причине штрафа Макса Ферстаппена.«Я очень доволен своим выступлением в квалификации, – сказал россиянин. – При том, что мы вынуждены были пропустить большую часть третьей тренировки, команда проделала отличную работу в области настройки машины.Думаю, мы достигли предела возможностей шасси моим последним быстрым кругом, поэтому мы можем быть довольны субботним выступлением.Инженеры провели фантастическую работу – я отлично чувствовал автомобиль. Мы постараемся конвертировать высокую стартовую позицию в очки. Но в гонке может произойти все что угодно, поэтому нужно сохранять спокойствие, беречь шины, исполнить правильную стратегию и отдать все силы на трассе».Текстовую онлайн-трансляцию квалификации Гран При США с фотографиями вы можете посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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