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21 и 22 октября «Приморочка» проведет домашние матчи с «Импульсом»

21 и 22 октября «Приморочка» проведет домашние матчи с «Импульсом»
21 и 22 октября наша «Приморочка» проведет домашние матчи Высшей лиги «А» с ВК «Импульс» (Волгодонск). Начало матчей в 17:00 (10:00 мск). Вход в СК «Олимпиец» свободный.



Представляем соперника. «Импульс» (Волгодонск)



Год основания: 1982

Наивысшее достижение: 5 место (Высшая лига «А» - 2003)

Результат прошлого сезона: 3 место (Высшая лига «Б»)

Домашняя арена: СК «Олимп»

Вместимость: 500 зрителей

Официальный сайт: http://volleyimpuls.ru/

Официальная группа ВКонтакте: http://vk.com/impuls_sport (350 участников)

Цвет формы: Красный/белый/синий



В прошлом сезоне волгодонский «Импульс» стал бронзовым призером Высшей лиги «Б» и в четвертый раз в своей истории перешел в Высшую лигу «А».





Последний раз «Приморочка» играла с «Импульсом» в сезоне 2013/14, когда нашу команду возглавлял Сергей Буркин, сейчас специалист является главным тренером волгодонской команды.



В составе «Приморочки» есть игрок, ранее защищавший цвета команды из Ростовской области, это связующая Екатерина Клименко. В «Импульсе» Клименко играла с 2005 по 2012 годы и в сезоне 2015/16.



Из прежнего «бронзового» состава в команде остались пять волейболисток и главный тренер. Перешли в «Импульс» опытные игроки Суперлиги и Высшей лиги «А»: Надежда Ефименко («Метар»), Ксения Еремчук («Липецк-Индезит»), Анна Поспелова («Тюмень-ТюмГУ») и игроки молодежной лиги: Татьяна Бушуева («Ленинградка»), Дарья Ганкина («Динамо» (Москва)).



На старте чемпионата «Импульс» встречался с претендентами на медали в сезоне 2017/18 и потерпел 4 поражения в четырех матчах. В гостях команда Сергея Буркина уступила «Северянке» (0:3, 0:3), а дома проиграла «Спарте» (1:3, 0:3).



История встреч

Соотношение побед/поражений: 3/3



03.03.13 Высшая лига «Б». «Приморье» - «Импульс-Спорт» 3:1 (25:20, 25:14, 19:25, 25:19)

15.04.13 Высшая лига «Б». «Импульс-Спорт» - «Приморье» 3:2 (12:25, 25:14, 20:25, 25:15, 15:12)

02.11.13 Высшая лига «А». «Приморочка» - «Импульс-Спорт» 3:1 (14:25, 25:21, 25:17, 25:20)

03.11.13 Высшая лига «А». «Приморочка» - «Импульс-Спорт» 3:2 (23:25, 24:26, 25:19, 25:20, 15:12)

15.02.14 Высшая лига «А». «Импульс» - «Приморочка» 3:2 (24:26, 25:20, 25:27, 25:17, 15:12)

16.02.14 Высшая лига «А». «Импульс» - «Приморочка» 3:0 (25:22, 25:22, 25:23)



Пресс-служба ВК "Приморочка"

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 10:59      |      Категория:  Все новости » Спорт
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