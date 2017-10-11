21 и 22 октября «Приморочка» проведет домашние матчи с «Импульсом»
21 и 22 октября наша «Приморочка» проведет домашние матчи Высшей лиги «А» с ВК «Импульс» (Волгодонск). Начало матчей в 17:00 (10:00 мск). Вход в СК «Олимпиец» свободный.
Представляем соперника. «Импульс» (Волгодонск)
Год основания: 1982
Наивысшее достижение: 5 место (Высшая лига «А» - 2003)
Результат прошлого сезона: 3 место (Высшая лига «Б»)
Домашняя арена: СК «Олимп»
Вместимость: 500 зрителей
Официальный сайт: http://volleyimpuls.ru/
Официальная группа ВКонтакте: http://vk.com/impuls_sport (350 участников)
Цвет формы: Красный/белый/синий
В прошлом сезоне волгодонский «Импульс» стал бронзовым призером Высшей лиги «Б» и в четвертый раз в своей истории перешел в Высшую лигу «А».
Последний раз «Приморочка» играла с «Импульсом» в сезоне 2013/14, когда нашу команду возглавлял Сергей Буркин, сейчас специалист является главным тренером волгодонской команды.
В составе «Приморочки» есть игрок, ранее защищавший цвета команды из Ростовской области, это связующая Екатерина Клименко. В «Импульсе» Клименко играла с 2005 по 2012 годы и в сезоне 2015/16.
Из прежнего «бронзового» состава в команде остались пять волейболисток и главный тренер. Перешли в «Импульс» опытные игроки Суперлиги и Высшей лиги «А»: Надежда Ефименко («Метар»), Ксения Еремчук («Липецк-Индезит»), Анна Поспелова («Тюмень-ТюмГУ») и игроки молодежной лиги: Татьяна Бушуева («Ленинградка»), Дарья Ганкина («Динамо» (Москва)).
На старте чемпионата «Импульс» встречался с претендентами на медали в сезоне 2017/18 и потерпел 4 поражения в четырех матчах. В гостях команда Сергея Буркина уступила «Северянке» (0:3, 0:3), а дома проиграла «Спарте» (1:3, 0:3).
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