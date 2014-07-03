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Volkswagen сделает электрический спорткар - автоновости

Volkswagen сделает электрический спорткар - автоновостиVolkswagen сделает электрический спорткар

Компания Volkswagen возвращается в легендарную гонку – подъем на Пайкс Пик, самую известную из серии «Подъем на холм». Причем немцы специально разрабатывают для этой гонки электрический спорткар.

Пока компания опубликовала лишь тизер и объявила, что разработкой электромобиля занимается подразделение Volkswagen Motorsport в сотрудничестве с отделом технического развития в Вольфсбурге. В последний раз подразделение Volkswagen Motorsport принимало участие в гонке Pikes Peak в 1987 году на VW Golf с двумя двигателями, который, правда, до финиша не доехал.

Международное состязание гоночных автомобилей Pikes Peak (Pikes Peak International Hill Climb), также известное среди любителей как «Гонка в облаках» (Race to the clouds), проводится с 1916 года в Скалистых горах близ города Колорадо-Спрингс. Протяженность трассы составляет без малого 20 километров, а перепад высот – 1440 метров. Финиш расположен на отметке в 4300 метров над уровнем моря. Текущий рекорд в классе электрических прототипов составляет 8 минут 57,118 секунд и был установлен пилотом из США Рисом Милленом на модели e0 PP100 в прошлом году.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 09:04      |      Категория:  Автоновости
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