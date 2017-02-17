ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Кристиан Хорнер: Новый контракт Макса Ферстаппена остановит слухи о его будущем Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер считает, что новый контракт Макса Ферстаппена с австрийской командой положит конец слухам относительно его будущего. Официально: Макс Ферстаппен продлил контракт с Red Bull Racing до конца 2020 года Таким образом, команда не будет отвлекаться на сплетни в паддоке, а сосредоточится на выполнении своих непосредственных обязанностей, а именно на конструировании конкурентоспособного автомобиля на 2018 год. «Подписание нового контракта – это лучший способ избавиться от слухов, – сказал Хорнер в комментарии AUTOSPORT.com. – Команда хотела сохранить Макса, а гонщик, в свою очередь, хотел остаться в Red Bull. Это было легкое решение для обеих сторон. Теперь мы, наконец, можем сосредоточиться на конструировании наилучшего автомобиля на следующий год».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:50 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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