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Приморские гребцы стали лучшими на международных соревнованиях в Южной Корее

Приморские гребцы стали лучшими на международных соревнованиях в Южной Корее
Владивостокская команда "Торнадо" вернулась из Сеула, где собрала богатый урожай наград на международных соревнованиях по гребле на лодках класса "дракон".



В IV Кубке Министерства морских дел и рыболовства Республики Корея ARA Waterway International Dragonboat Festival приняли участие 17 команд из 8 стран, среди которых, помимо хозяйки турнира Южной Кореи, Филиппины, Малайзия, Катар, ОАЭ, Гонконг, Сингапур и Россия. Гонки проводились в классе смешанных десятиместных экипажей, в которых согласно правилам из десяти гребцов должно быть не меньше четырех девушек.



Спортсмены состязались за награды на трех дистанциях – две из них стали для российской команды золотыми и одна – серебряной.

В первый день соревнований наша команда завоевала второе место на дистанции 500 метров, уступив основным соперникам с Филиппин 0,25 секунды. Зато второй день стал для приморских гребцов триумфальным – победа на "двухстотке" и безоговорочное лидерство на дистанции 3 км, где российское "Торнадо" буквально смело со своего пути конкурентов, "привезя" ближайшим преследователям 23 секунды.



"Азиатские команды — сильные соперники. Дракон для них – традиционный вид спорта с тысячелетней историей. Мы особенно рады, что в этот раз стали первыми в гонке на 200 метров, выиграть эту дистанцию у азиатов – в особенности китайцев и филиппинцев — очень и очень непросто. Если в победе на 3 км мы были практически уверены, то выиграть двухсотметровую дистанцию было сверхзадачей. И мы ее выполнили", — рассказал капитан команды "Торнадо" Владимир Берсенев.

Все участники команды "Торнадо" живут и тренируются во Владивостоке. Есть среди них как титулованные гребцы, так и любители. Как отметил капитан "Торнадо", гребля на "драконах" — очень популярный вид спорта в нашем крае. Ежегодно у нас проводятся крупные старты, носящие статус всероссийских и международных, а приморские гребцы не раз покоряли подиумы различных соревнований вплоть до чемпионатов мира. Именно приморцы стали в свое время родоначальниками этого вида спорта в России, создав почти 20 лет назад знаменитый спортивный клуб "Тигры Владивостока".



"Благодаря близости к морю, наличию условий для тренировок, а также поддержке краевого департамента физкультуры и спорта гребля на "драконах" у нас активно развивается. Общий уровень спортсменов очень высок, и это помогает нашей команде достойно представлять Россию на международных турнирах, в которых мы участвуем уже не первый раз", — подчеркнул капитан команды "Торнадо".



Источник: http://primamedia.ru/

Фото предоставлено участниками соревнований

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 06:51      |      Категория:  Все новости » Спорт
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