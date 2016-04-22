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Макс Ферстаппен потеряет 15 мест на старте Гран При США

Пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен лишится 15 позиций на стартовой решетке Гран При США по причине замены элементов силовой установки Renault на его RB13.

Еще в пятницу консультант Red Bull Хельмут Марко рассказал, что Макс получит штраф на стартовом поле на СОТА, однако детали наказания не разглашались.

В субботу стало известно, что в Остине на машину Ферстаппена установят новый двигатель и мотор-генератор MGU-H – оба компонента являются шестыми для голландца в сезоне-2017.

Напомним, что помимо Макса штрафы на старте воскресной гонки также понесут Стоффель Вандорн (пять мест), Нико Хюлькенберг (20 мест) и Брендон Хартли (25 мест).Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 03:54      |      Категория:  Все новости » Спорт
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