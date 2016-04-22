ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ «Приморочка» одержала победу над волгодонским «Импульсом» в первой домашней встрече

В первом матче третьего тура наша «Приморочка» в трех партиях одержала победу над волгодонским «Импульсом». Самым результативным игроком в составе нашей команды стала вернувшаяся в строй Светлана Чеснокова, на счету которой 14 очков, в составе гостей – Анастасия Губарева, набравшая 11 очков.





В первых двух партиях «Приморочка» не испытала особых проблем с «Импульсом», выиграв в первом сете с разницей в 13 очков, а во второй – 9. С двузначным перевесом наша команда уходила на первый технический и в третьем игровом отрезке, но, наладив прием, волгодончанки сумели даже выйти вперед в середине партии – 15:14. «Приморочка» отыгралась, вышла на матч-бол при счете 24:23, но сразу завершить матч в свою пользу не смогла. Дважды «Импульс» сравнивал счет, но затем Губарева отправила мяч в аут, а решающим оказался двойной блок Щукиной и Лифановой – 27:25.





22 октября «Приморочка» проведет повторную игру с «Импульсом». Начало матча в 17:00.





Высшая лига «А». «Приморочка» (Приморский край) - «Импульс» (Волгодонск) 3:0 (25:12, 25:16, 27:25)

«Приморочка»: Чеснокова - 14 очков (4 блока), Громова - 9 (1 блок, 1 подача), Шишкина - 9 (1 блок, 1 подача), Гильманова - 8 (1 блок, 1 подача), Ефимова - 6 (1 подача), Лифанова - 5 (3 блока, 2 подачи), Щукина - 1, Бондарева, Фролова (Л).





Артем Хабибуллин, тренер ВК «Приморочка»:

- В первых партиях мы хорошо подавали, соперник не справился с приемом. В третьей партии «Импульс» наладил прием, соответственно вырос процент в атаке, поэтому нам пришлось так тяжело. Никогда не люблю кого-то выделять, но все прекрасно видели – Светлана Чеснокова вернулась, и совсем по-другому выглядела команда, появилась уверенность.





Пресс-служба ВК "Приморочка"

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Сегодня, 03:03 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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