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Audi представила новую А7 Sportback - автоновости

Audi представила новую А7 Sportback - автоновостиAudi представила новую А7 Sportback

Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi представила второе поколение лифтбэка А7 Sportback, которое сами немцы упорно называют «четырехдверным купе». Если не знать, что перед нами второе поколение, то можно решить, что это просто плод глубокого рестайлинга.

Сильнее всего изменилась передняя часть, которая выполнена в единой стилистике с концептом Prlogoue и новой А8. У А7 Sportback по сравнению с флагманом радиаторная решетка ниже и шире. Фонари сзади соединяет красная полоска — теперь это фирменный элемент дизайна Audi.

Интерьер практически полностью перекочевал с седана А8, но здесь упор сделан на спортивные нотки: центральная консоль сильнее развернута к водителю. Также как и в седане здесь практически нет «физических» кнопок: кругом все сенсорное. Причем, в А7 Sportback пошли еще дальше, чем с флагманским седаном: сенсорная здесь даже кнопка аварийки, а за доплату и переключатель режимов света.

Уже у базовой версии Audi A7 Sportback матричные светодиодные фары. За доплату предлагают фары, в которых гаснут отдельные секции (например, чтобы не слепить встречных водителей), а самые дорогие фары: матричные с лазерно-люминфоровым дальним светом.

Пока компания представила лишь версию Audi A7 Sportback 55 TFSI (привыкайте к новой индексации моделей компании), под капотом у которой 3-литровый двигатель мощностью 340 л.с. В отличие от седана А8, где такой двигатель идет с автоматической коробкой передач, у Audi A7 Sportback он агрегатирован с «роботом» S tronic, который переключает передачи быстрее. Разгон до 100 км/ч у Audi A7 Sportback занимает 5,3 секунды, максимальная скорость традиционно ограничена на отметке 250 км/ч.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 01:04      |      Категория:  Автоновости
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