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Руководство Формулы 1 начало переговоры с Netflix

Коммерческий директор Формулы 1 Шон Братчес рассказал, что компания Liberty Media начала переговоры с американским онлайном-сервисом Netflix по поводу потоковых трансляции гонок в интернете.

Формуле 1 нужно отвыкать от полумер

«Мы должны дать болельщикам возможность отслеживать контент любым способом, каким их хочется. Наша цель - создать платформу, которая будет напрямую рассчитана на потребителя и позволит болельщикам получить доступ к любым нашим активам, будь это прямые трансляции гонок, архивные записи или данные, – цитирует Братчеса F1i. – Liberty Media всегда стремилась к расширению услуг в области мультимедиа. На наш взгляд, в современном мире нужно больше открытости в интернете. У нас есть на рассмотрении несколько проектов. Мы в том числе обсуждаем с Netflix возможность партнерства с 2018 года, но пока добавить к этому мне нечего».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Вчера, 23:59      |      Категория:  Все новости » Спорт
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