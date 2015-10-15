ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Руководство Формулы 1 начало переговоры с Netflix Коммерческий директор Формулы 1 Шон Братчес рассказал, что компания Liberty Media начала переговоры с американским онлайном-сервисом Netflix по поводу потоковых трансляции гонок в интернете. Формуле 1 нужно отвыкать от полумер «Мы должны дать болельщикам возможность отслеживать контент любым способом, каким их хочется. Наша цель - создать платформу, которая будет напрямую рассчитана на потребителя и позволит болельщикам получить доступ к любым нашим активам, будь это прямые трансляции гонок, архивные записи или данные, – цитирует Братчеса F1i. – Liberty Media всегда стремилась к расширению услуг в области мультимедиа. На наш взгляд, в современном мире нужно больше открытости в интернете. У нас есть на рассмотрении несколько проектов. Мы в том числе обсуждаем с Netflix возможность партнерства с 2018 года, но пока добавить к этому мне нечего».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:59 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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