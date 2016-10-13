ГИБДД может перестать выезжать на оформление ДТП - автоновости

Депутат Госдумы и зампред Комитета по конституционному законодательство и госстроительству, автор большинста законопроектов, касающихся водителей, Вячеслав Лысаков предложил запретить сотрудникам ГИБДД выезжать на оформление ДТП в которых нет пострадавших.

По его словам, когда в аварии пострадало только «железо» разбираться в ситуации должны сами водители и их страховые компании. Ожидать сотрудников ГИБДД на место ДТП водителям все равно приходится по несколько часов, а законодательный запрет позволит избежать каких-либо спорных ситуаций.

Впрочем, сотрудники ГИБДД уже сегодня могут не выезжать на место аварии без пострадавших: водители должны руководствоваться инструкциями дежурного, который может вызвать экипаж на место аварии, а может сказать, чтобы водители зафиксировали местоположение автомобилей все повреждения и так далее и ехали оформлять аварию на ближайший пост или в отдел ГИБДД.

Кстати, сегодня вступил в силу новый административный регламент взаимодействия ГИБДД с участниками дорожного движения. Согласно ему сотрудники Госавтоинспекции вообще перестанут выдавать справки о ДТП! Только протоколы и постановления, в которых будут указаны виновные. Страховщики уже пришли в шок от нововведения, так как в Законе об ОСАГО прописана необходимость предоставления справки с места аварии, да и по договорам Каско ее требуют.