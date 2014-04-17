ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Снова в бизнесе - автоновости Источник : motorpage.ru







Опубликовано: Сегодня, 17:06 | Категория: Автоновости Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Первый этап Чемпионата мира по турингу состоялся в воскресенье, 13 апреля, и принес российской команде Lada Sport Lukoil очки.... Подробнее Индийский рынок — один из самых перспективных и желаемых для всех автопроизводителей. Американским компаниям там не просто конкурировать, потому Ford заключил соглашение с Mahindra о совместной... Подробнее За рулем субкомпактных кроссоверов редко встретишь представителей мужского пола, эти модели почти стопроцентно женский вариант. В преддверии 8 Марта мы оценили, насколько удобны такие автомобили в... Подробнее Южнокорейский кроссовер с 2017 модельного года не доступен с 2,2-литровым «дизелем».... Подробнее Илон Маск не видит достойных конкурентов по производству аккумуляторов.... Подробнее За месяц на российском рынке было продано 3 498 немецких автомобилей.... Подробнее В минувшем октябре дилеры компании АвтоВАЗ в России реализовали 37,5 тыс. автомобилей марки Lada, что на 6,3% меньше, чем было продано в сентябре. С начала года по октябрь включительно объем... Подробнее По статистике, в линейке премиальной марки Infiniti кроссовер QX50 пользуется наибольшим вниманием у женщин. Мы взяли его на тест, чтобы разобраться, чем именно «пятидесятка» привлекает дам с... Подробнее Comma.ai выпустила приложение, которое будет собирать информацию для обучения систем автономного управления.... Подробнее Новое флагманcкое спорткупе Lexus LC 500, по словам представителей компании, знаменует начало новой эпохи в истории бренда и выделяется на фоне конкурентов ярким дизайном и роскошным салоном.... Подробнее