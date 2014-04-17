Снова в бизнесе - автоновости

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17-04-2014, 15:31, Автоновости Первый этап Чемпионата мира по турингу состоялся в воскресенье, 13 апреля, и принес российской команде Lada Sport Lukoil очки....
20-09-2017, 01:04, Автоновости Индийский рынок — один из самых перспективных и желаемых для всех автопроизводителей. Американским компаниям там не просто конкурировать, потому Ford заключил соглашение с Mahindra о совместной...
27-03-2016, 15:00, Автоновости За рулем субкомпактных кроссоверов редко встретишь представителей мужского пола, эти модели почти стопроцентно женский вариант. В преддверии 8 Марта мы оценили, насколько удобны такие автомобили в...
2-02-2017, 17:02, Автоновости Южнокорейский кроссовер с 2017 модельного года не доступен с 2,2-литровым «дизелем»....
15-11-2015, 17:47, Автоновости Илон Маск не видит достойных конкурентов по производству аккумуляторов....
16-11-2016, 01:00, Автоновости За месяц на российском рынке было продано 3 498 немецких автомобилей....
8-11-2013, 01:41, Автоновости В минувшем октябре дилеры компании АвтоВАЗ в России реализовали 37,5 тыс. автомобилей марки Lada, что на 6,3% меньше, чем было продано в сентябре. С начала года по октябрь включительно объем...
13-03-2016, 20:40, Автоновости По статистике, в линейке премиальной марки Infiniti кроссовер QX50 пользуется наибольшим вниманием у женщин. Мы взяли его на тест, чтобы разобраться, чем именно «пятидесятка» привлекает дам с...
27-07-2016, 03:59, Автоновости Comma.ai выпустила приложение, которое будет собирать информацию для обучения систем автономного управления....
3-03-2017, 00:40, Автоновости Новое флагманcкое спорткупе Lexus LC 500, по словам представителей компании, знаменует начало новой эпохи в истории бренда и выделяется на фоне конкурентов ярким дизайном и роскошным салоном....