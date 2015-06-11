ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Льюис Хэмилтон: Мы заложили хорошую базу в первый день уик-энда Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон остался доволен итогами первого дня гоночного уик-энда в Остине. «Это был интересный день, на протяжении которого изменялась как трасса, так и машина, – сказал Льюис, продемонстрировавший лучшее время во второй тренировке. – В целом, автомобиль вел себя хорошо. Мы можем прибавить во многих областях, но у нас уже есть солидная база, которую мы заложили в первый день уик-энда». Валттери Боттас, показавший четвертое время по итогам пятницы на СОТА, добавил: «В первой тренировке нам помешала погода и мы не проехали много кругов. Кроме того, я заблокировал колеса и испортил шины. Но во второй тренировке мы выполнили свою программу как на коротких, так и на длинных отрезках. Думаю, мы получили максимум информации от пятничных заездов. Если говорить о настройках, то нам предстоит проделать обычную работу. В целом день получился вполне нормальным. Я надеюсь, что в субботу мы прибавим». Текстовую онлайн-трансляцию второй тренировки Гран При США с фотографиями вы можете посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:40 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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