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Льюис Хэмилтон: Мы заложили хорошую базу в первый день уик-энда

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон остался доволен итогами первого дня гоночного уик-энда в Остине.

«Это был интересный день, на протяжении которого изменялась как трасса, так и машина, – сказал Льюис, продемонстрировавший лучшее время во второй тренировке. – В целом, автомобиль вел себя хорошо.

Мы можем прибавить во многих областях, но у нас уже есть солидная база, которую мы заложили в первый день уик-энда».

Валттери Боттас, показавший четвертое время по итогам пятницы на СОТА, добавил: «В первой тренировке нам помешала погода и мы не проехали много кругов. Кроме того, я заблокировал колеса и испортил шины.

Но во второй тренировке мы выполнили свою программу как на коротких, так и на длинных отрезках. Думаю, мы получили максимум информации от пятничных заездов.

Если говорить о настройках, то нам предстоит проделать обычную работу. В целом день получился вполне нормальным. Я надеюсь, что в субботу мы прибавим».

Текстовую онлайн-трансляцию второй тренировки Гран При США с фотографиями вы можете посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 15:40      |      Категория:  Все новости » Спорт
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