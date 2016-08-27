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Apple начала тесты новой системы автономного вождения - автоновости

Apple начала тесты новой системы автономного вождения - автоновостиApple начала тесты новой системы автономного вождения

Компания Apple отказалась от создания собственного электромобиля с автономной системой вождения, но сам проект, который носит имя Titan, не закрыт. В IT-гиганте решили довести систему до коммерческого продукта и предлагать ее тем автопроизводителям, у которых недостаточно средств на самостоятельную разработку.

Прототип на базе кроссовера Lexus RX, который попал в объективы камер, оснащен второй версией системы автономного вождения. Она выглядит законченной и практически готовой к серийному производству.

Система оснащена 12 лидарами: по шесть спереди и сзади, которые постоянно сканируют пространство вокруг автомобиля с помощью лазера, ультразвука и атмосферных датчиков. Судя по конструкции на крыше разместился и основной блок вычислительной системы суперкомпьютера, который и управляет транспортным средством.

О том, когда будет закончена разработка автономной системы вождения от Apple пока ничего неизвестно. Свой собственный автомобиль компания планировала представить в 2020 году. Возможно, именно тогда дебютирует автономная система вождения Apple. Кстати, в отличие от Waymo (Google), которая сотрудничает с концерном Fiat Chrysler Automobiles, у Apple до сих пор нет контрактов с автопроизводителями.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 12:41      |      Категория:  Автоновости
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