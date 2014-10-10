ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Ferrari готовит новое шасси для Себастьяна Феттеля В Ferrari приняли решение подготовить для Себастьяна Феттеля новое шасси после того, как в первый день гоночного уик-энда в Остине на машине немца возникли серьезные проблемы, сообщает официальный сайт Ф1. Себастьян Феттель: В пятницу хотелось бы проехать больше кругов Во второй тренировке Ferrari долго не выпускала Себастьяна на трассу из-за неисправностей автомобиля. С момента окончания первого заезда механики вносили коррективы в работу машины. Затем Феттель ушел в разворот в 19-м повороте, вылетев за пределы трассы и испортив комплект резины. Четырехкратный чемпион мира показал третье время по итогам пятницы на СОТА, но сумел проехать лишь 11 кругов. По ходу тренировки Себастьян жаловался на плохое поведение передней оси. Таким образом, команда приняла решение подготовить для Феттеля новое шасси, которое пройдет проверку технических делегатов FIA в субботу перед началом третьей тренировки. Текстовую онлайн-трансляцию второй тренировки Гран При США с фотографиями вы можете посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:54 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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