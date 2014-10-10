ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Лесозаводские спортсмены завоевали медали краевого Кубка по рукопашному бою

Открытый Кубок Приморского края по рукопашному бою, который проводился 15 октября в г. Владивостоке, собрал свыше 150 участников со всех уголков края.





Сборную команду г. Лесозаводска составляли спортсмены клубов «Сечь», «Витязь» и «Тигр». Общими усилиями лесозаводские бойцы завоевали 11 медалей. Победителями в своих весовых и возрастных категориях стали: Умар Уваров, Евгения Макиевская, Ярослав Брыжахин, Матвей Пожидаев, Дмитрий Воротынцев, Данил Горбачев. Серебряные медали Кубка завоевали Богдан Пелоух, Арина Кучик, Юрий Лукьянчук, Вадим Бодров, Данил Исаков, Савелий Камнев. Третьи места краевого турнира заняли: Тухтасин Халафов, Олеся Макиевская, Виктор Катайцев.





Кубок являлся отборочным, лучшие бойцы смогут принять участие в дальневосточных соревнованиях.





Александр Сашко

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Сегодня, 10:49 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ В ближайшие выходные, 11 и 12 октября, наша «Приморочка» проведет первые домашние матчи в новом сезоне Высшей лиги «А». Наш соперник – курский «Политех». Начало игр в 18:00. Вход в СК «Олимпиец»... Подробнее За последние три года выступлений в “24 часах Ле-Мана” производитель Onroak Automotive написал в своей истории на легендарном кольце Сартэ важные страницы. Уже через год после дебюта спортпрототипа... Подробнее По информации AUTOSPORT, Валттери Боттас останется в Williams в 2017-м. Несмотря на то, что ходили слухи о переговорах финна с Renault, он решил продлить свое соглашение с коллективом из Гроува.... Подробнее В Самаре завершилось первенство России среди юношей и девушек до 21 года. Приморские бадминтонисты завоевали медали во всех трех разрядах. В мужском одиночном разряде золото завоевал Сергей Сирант,... Подробнее В пятницу, 13 марта, в ледовой арене г. Уссурийска начались полуфинальные и финальные игры чемпионата Приморского края по хоккею сезона 2014-2015 гг. Как сообщили в краевой федерации хоккея, в этом... Подробнее Работа федерации гребного спорта Приморского края признана лучшей в России в 2014 году. Об этом стало известно на проходившей в Москве отчетной конференции Федерации гребного спорта России. Как... Подробнее Футболисты "Луча-Энергии" проиграли первый контрольный матч на сборах в Турции. В субботу утром экспериментальный состав нашей команды, составленный в основном из "дублеров" и игроков, находящихся на... Подробнее В швейцарской команде Sauber подтвердили, что они не примут участия в тестовых сессиях после Гран При Испании. Регламент-2016 позволяет командам провести два тестовых дня – во вторник и среду после... Подробнее Операционная компания Baku City Circuit сообщила о том, что посещаемость второго в истории Гран При Формулы 1 на городской трассе в Баку составила 71 541 зритель. По сравнению с прошлым годом уровень... Подробнее Пилот Toro Rosso Даниил Квят не собирается перекладывать вину за свои последние неудачи на гоночную программу Red Bull. Накануне Гран При Испании стало известно, что руководство Red Bull Racing... Подробнее