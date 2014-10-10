Лесозаводские спортсмены завоевали медали краевого Кубка по рукопашному бою
Открытый Кубок Приморского края по рукопашному бою, который проводился 15 октября в г. Владивостоке, собрал свыше 150 участников со всех уголков края.
Сборную команду г. Лесозаводска составляли спортсмены клубов «Сечь», «Витязь» и «Тигр». Общими усилиями лесозаводские бойцы завоевали 11 медалей. Победителями в своих весовых и возрастных категориях стали: Умар Уваров, Евгения Макиевская, Ярослав Брыжахин, Матвей Пожидаев, Дмитрий Воротынцев, Данил Горбачев. Серебряные медали Кубка завоевали Богдан Пелоух, Арина Кучик, Юрий Лукьянчук, Вадим Бодров, Данил Исаков, Савелий Камнев. Третьи места краевого турнира заняли: Тухтасин Халафов, Олеся Макиевская, Виктор Катайцев.
Кубок являлся отборочным, лучшие бойцы смогут принять участие в дальневосточных соревнованиях.
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