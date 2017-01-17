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Американцы назвали самые надежные автомобили - автоновости

Американцы назвали самые надежные автомобили - автоновостиАмериканцы назвали самые надежные автомобили

Авторитетное независимое американское издание Consumer Choice опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобильных марок. Несмотря на сохранение общего статус-кво, в этом году есть и ряд сюрпризов.

Американское издание Consumer Report, славящееся своей неподкупностью и независимостью, опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобильных марок. В лидерах все те же, но в рейтинге есть и изменения.

Естественно, на первом месте оказались автомобили Toyota, которая набрала 80 баллов. Самой надежной моделью японской компании является купе GT86, а больше всего нареканий вызывает Tacoma. На втором месте премиальное отделение Toyota, марка Lexus с 77 баллами. Лучшей у нее стал седан ES, а худшим — внедорожник GX. На третье место, и это сюрприз, улучшив свое положение на две позиции, поднялась корейская Kia. Проблем меньше всего с кроссоверами Kia Niro, а больше всего автовладельцы жалуются на Kia Sportage. Любопытно, что Hyundai, в состав которого входит Kia, опустился в рейтинге на три позиции: марка занимает 10 место. У нее лучшей стала Elantra, а худшей моделью Tucson.

Впервые в рейтинге оказалась компания Audi, представленная на американском рынке семью моделями. С результатом в 68 баллов ей удалось занять четвертое место. Самое беспроблемной у марки считается кроссовер Audi Q3, а самой ломучей — Audi A7 Sportback. Пятерку замыкает BMW, которая улучшила свою позицию на четыре места. Чаще всего владельцы жалуются на электромобиль BMW i3, а самым надежным называют BMW 2-й серии.

В Consumer Report отметили заметное улучшение позиции марки Chrysler, которая обычно плелась в хвосте рейтинга: Ей удалось поднять на 10 позиций, на 17 место. Также улучшили надежность своих моделей Volkswagen и Subaru, а вот качество Acura, Mazda и Cadillac упало.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 08:50      |      Категория:  Автоновости
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