ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Льюис Хэмилтон стал быстрейшим по итогам пятницы в Остине Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон продемонстрировал лучшее время по итогам пятничных заездов на СОТА. В сравнении с утренней сессией трасса в США подсохла и гонщики сумели провести полноценную тестовую программу. Асфальт в Остине постепенно изменялся, покрываясь ошметками резины, что существенно уменьшило количество разворотов. Тем не менее без опасных инцидентов все же не обошлось. Себастьян Феттель заставил понервничать болельщиков Ferrari, вылетев с трассы в предпоследнем повороте. К счастью, немцу удалось избежать встречи с барьером, но комплект резины был безнадежно испорчен. Trouble for VET at Turn 19 as he goes for a long slide on the gravel ?#USGP ?? #FP2 #F1 pic.twitter.com/YIIVAVp8XS — Formula 1 (@F1) October 20, 2017

Если говорить о результатах, то лучшее время осталось за Льюисом Хэмилтоном. Британец стал единственным, кому удалось выехать из 1 минуты и 35 секунд. Он показал результат 1.34,668. Его ближайшим преследователем стал Макс Ферстаппен, продливший контракт с Red Bull Racing до конца 2020 года, а топ-тройку замкнул Феттель. Только четвертым местом довольствовался Валттери Боттас, который продолжает существенно уступать Хэмилтону. Пятое время дня осталось за Даниэлем Риккардо, который оставил позади Кими Райкконена из Ferrari. Лучшим среди остальных стал Фернандо Алонсо, занявший седьмую строчку протокола, а десятку сильнейших дополнили Фелипе Масса, Серхио Перес и Эстебан Окон. Отмечаем возвращение Даниила Квята в кокпит STR12. Российский гонщик продемонстрировал 13-й результат во второй тренировке, уступив ориентиру трехкратного чемпиона мира Хэмилтона две секунды. В свою очередь новичок Toro Rosso Брендон Хартли проиграл Квяту больше одной секунды.

Поз.

Пилот

Команда/Мотор

Время

Отст.

Круги

1.

Льюис Хэмилтон

Mercedes

1.34,668



26

2.

Макс Ферстаппен

Red Bull/TAG Heuer

1.35,065

+0,397

30

3.

Себастьян Феттель

Ferrari

1.35,192

+0,524

11

4.

Валттери Боттас

Mercedes

1.35,279

+0,611

39

5.

Даниэль Риккардо

Red Bull/TAG Heuer

1.35,463

+0,795

24

6.

Кими Райкконен

Ferrari

1.35,514

+0,846

29

7.

Фернандо Алонсо

McLaren/Honda

1.36,304

+1,636

28

8.

Фелипе Масса

Williams/Mercedes

1.36,460

+1,792

30

9.

Серхио Перес

Force India/Mercedes

1.36,481

+1,813

28

10.

Эстебан Окон

Force India/Mercedes

1.36,490

+1,822

34

11.

Карлос Сайнс-мл.

Renault

1.36,529

+1,861

30

12.

Нико Хюлькенберг

Renault

1.36,534

+1,866

18

13.

Даниил Квят

Toro Rosso/Renault

1.36,761

+2,093

40

14.

Кевин Магнуссен

Haas/Ferrari

1.37,285

+2,617

17

15.

Стоффель Вандорн

McLaren/Honda

1.37,463

+2,795

31

16.

Лэнс Стролл

Williams/Mercedes

1.37,788

+3,120

27

17.

Брендон Хартли

Toro Rosso/Renault

1.37,987

+3,319

41

18.

Паскаль Верляйн

Sauber/Ferrari

1.38,165

+3,497

35

19.

Маркус Эрикссон

Sauber/Ferrari

1.38,262

+3,594

22

20.

Ромен Грожан

Haas/Ferrari

1.38,387

+3,719

26

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:58 | Категория: Все новости » Спорт

