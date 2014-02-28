Льюис Хэмилтон стал быстрейшим по итогам пятницы в Остине
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон продемонстрировал лучшее время по итогам пятничных заездов на СОТА.В сравнении с утренней сессией трасса в США подсохла и гонщики сумели провести полноценную тестовую программу. Асфальт в Остине постепенно изменялся, покрываясь ошметками резины, что существенно уменьшило количество разворотов.Тем не менее без опасных инцидентов все же не обошлось. Себастьян Феттель заставил понервничать болельщиков Ferrari, вылетев с трассы в предпоследнем повороте. К счастью, немцу удалось избежать встречи с барьером, но комплект резины был безнадежно испорчен.Trouble for VET at Turn 19 as he goes for a long slide on the gravel ?#USGP ?? #FP2 #F1 pic.twitter.com/YIIVAVp8XS— Formula 1 (@F1) October 20, 2017 Если говорить о результатах, то лучшее время осталось за Льюисом Хэмилтоном. Британец стал единственным, кому удалось выехать из 1 минуты и 35 секунд. Он показал результат 1.34,668.Его ближайшим преследователем стал Макс Ферстаппен, продливший контракт с Red Bull Racing до конца 2020 года, а топ-тройку замкнул Феттель.Только четвертым местом довольствовался Валттери Боттас, который продолжает существенно уступать Хэмилтону. Пятое время дня осталось за Даниэлем Риккардо, который оставил позади Кими Райкконена из Ferrari.Лучшим среди остальных стал Фернандо Алонсо, занявший седьмую строчку протокола, а десятку сильнейших дополнили Фелипе Масса, Серхио Перес и Эстебан Окон.Отмечаем возвращение Даниила Квята в кокпит STR12. Российский гонщик продемонстрировал 13-й результат во второй тренировке, уступив ориентиру трехкратного чемпиона мира Хэмилтона две секунды. В свою очередь новичок Toro Rosso Брендон Хартли проиграл Квяту больше одной секунды. Поз. Пилот Команда/Мотор Время Отст. Круги 1. Льюис Хэмилтон Mercedes 1.34,668
26 2. Макс Ферстаппен Red Bull/TAG Heuer 1.35,065 +0,397 30 3. Себастьян Феттель Ferrari 1.35,192 +0,524 11 4. Валттери Боттас Mercedes 1.35,279 +0,611 39 5. Даниэль Риккардо Red Bull/TAG Heuer 1.35,463 +0,795 24 6. Кими Райкконен Ferrari 1.35,514 +0,846 29 7. Фернандо Алонсо McLaren/Honda 1.36,304 +1,636 28 8. Фелипе Масса Williams/Mercedes 1.36,460 +1,792 30 9. Серхио Перес Force India/Mercedes 1.36,481 +1,813 28 10. Эстебан Окон Force India/Mercedes 1.36,490 +1,822 34 11. Карлос Сайнс-мл. Renault 1.36,529 +1,861 30 12. Нико Хюлькенберг Renault 1.36,534 +1,866 18 13. Даниил Квят Toro Rosso/Renault 1.36,761 +2,093 40 14. Кевин Магнуссен Haas/Ferrari 1.37,285 +2,617 17 15. Стоффель Вандорн McLaren/Honda 1.37,463 +2,795 31 16. Лэнс Стролл Williams/Mercedes 1.37,788 +3,120 27 17. Брендон Хартли Toro Rosso/Renault 1.37,987 +3,319 41 18. Паскаль Верляйн Sauber/Ferrari 1.38,165 +3,497 35 19. Маркус Эрикссон Sauber/Ferrari 1.38,262 +3,594 22 20. Ромен Грожан Haas/Ferrari 1.38,387 +3,719 26 Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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