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Льюис Хэмилтон стал быстрейшим по итогам пятницы в Остине

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон продемонстрировал лучшее время по итогам пятничных заездов на СОТА.

В сравнении с утренней сессией трасса в США подсохла и гонщики сумели провести полноценную тестовую программу. Асфальт в Остине постепенно изменялся, покрываясь ошметками резины, что существенно уменьшило количество разворотов.

Тем не менее без опасных инцидентов все же не обошлось. Себастьян Феттель заставил понервничать болельщиков Ferrari, вылетев с трассы в предпоследнем повороте. К счастью, немцу удалось избежать встречи с барьером, но комплект резины был безнадежно испорчен.

Trouble for VET at Turn 19 as he goes for a long slide on the gravel ?#USGP ?? #FP2 #F1 pic.twitter.com/YIIVAVp8XS

— Formula 1 (@F1) October 20, 2017

Если говорить о результатах, то лучшее время осталось за Льюисом Хэмилтоном. Британец стал единственным, кому удалось выехать из 1 минуты и 35 секунд. Он показал результат 1.34,668.

Его ближайшим преследователем стал Макс Ферстаппен, продливший контракт с Red Bull Racing до конца 2020 года, а топ-тройку замкнул Феттель.

Только четвертым местом довольствовался Валттери Боттас, который продолжает существенно уступать Хэмилтону. Пятое время дня осталось за Даниэлем Риккардо, который оставил позади Кими Райкконена из Ferrari.

Лучшим среди остальных стал Фернандо Алонсо, занявший седьмую строчку протокола, а десятку сильнейших дополнили Фелипе Масса, Серхио Перес и Эстебан Окон.

Отмечаем возвращение Даниила Квята в кокпит STR12. Российский гонщик продемонстрировал 13-й результат во второй тренировке, уступив ориентиру трехкратного чемпиона мира Хэмилтона две секунды. В свою очередь новичок Toro Rosso Брендон Хартли проиграл Квяту больше одной секунды.
Поз.
Пилот
Команда/Мотор
Время
Отст.
Круги
1.
Льюис Хэмилтон стал быстрейшим по итогам пятницы в Остине Льюис Хэмилтон
Mercedes
1.34,668
 
26
2.
Льюис Хэмилтон стал быстрейшим по итогам пятницы в Остине Макс Ферстаппен
Red Bull/TAG Heuer
1.35,065
+0,397
30
3.
Льюис Хэмилтон стал быстрейшим по итогам пятницы в Остине Себастьян Феттель
Ferrari
1.35,192
+0,524
11
4.
Льюис Хэмилтон стал быстрейшим по итогам пятницы в Остине Валттери Боттас
Mercedes
1.35,279
+0,611
39
5.
Льюис Хэмилтон стал быстрейшим по итогам пятницы в Остине Даниэль Риккардо
Red Bull/TAG Heuer
1.35,463
+0,795
24
6.
Льюис Хэмилтон стал быстрейшим по итогам пятницы в Остине Кими Райкконен
Ferrari
1.35,514
+0,846
29
7.
Льюис Хэмилтон стал быстрейшим по итогам пятницы в Остине Фернандо Алонсо
McLaren/Honda
1.36,304
+1,636
28
8.
Льюис Хэмилтон стал быстрейшим по итогам пятницы в Остине Фелипе Масса
Williams/Mercedes
1.36,460
+1,792
30
9.
Льюис Хэмилтон стал быстрейшим по итогам пятницы в Остине Серхио Перес
Force India/Mercedes
1.36,481
+1,813
28
10.
Льюис Хэмилтон стал быстрейшим по итогам пятницы в Остине Эстебан Окон
Force India/Mercedes
1.36,490
+1,822
34
11.
Льюис Хэмилтон стал быстрейшим по итогам пятницы в Остине Карлос Сайнс-мл.
Renault
1.36,529
+1,861
30
12.
Льюис Хэмилтон стал быстрейшим по итогам пятницы в Остине Нико Хюлькенберг
Renault
1.36,534
+1,866
18
13.
Льюис Хэмилтон стал быстрейшим по итогам пятницы в Остине Даниил Квят
Toro Rosso/Renault
1.36,761
+2,093
40
14.
Льюис Хэмилтон стал быстрейшим по итогам пятницы в Остине Кевин Магнуссен
Haas/Ferrari
1.37,285
+2,617
17
15.
Льюис Хэмилтон стал быстрейшим по итогам пятницы в Остине Стоффель Вандорн
McLaren/Honda
1.37,463
+2,795
31
16.
Льюис Хэмилтон стал быстрейшим по итогам пятницы в Остине Лэнс Стролл
Williams/Mercedes
1.37,788
+3,120
27
17.
Льюис Хэмилтон стал быстрейшим по итогам пятницы в Остине Брендон Хартли
Toro Rosso/Renault
1.37,987
+3,319
41
18.
Льюис Хэмилтон стал быстрейшим по итогам пятницы в Остине Паскаль Верляйн
Sauber/Ferrari
1.38,165
+3,497
35
19.
Льюис Хэмилтон стал быстрейшим по итогам пятницы в Остине Маркус Эрикссон
Sauber/Ferrari
1.38,262
+3,594
22
20.
Льюис Хэмилтон стал быстрейшим по итогам пятницы в Остине Ромен Грожан
Haas/Ferrari
1.38,387
+3,719
26

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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 07:58      |      Категория:  Все новости » Спорт
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