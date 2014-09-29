Mazda будет собирать двигатели в России - автоновости

Компания Mazda начала строительство завода по производству двигателей во Владивостоке. Соглашение с Минпромторгом было подписано прошлой осенью, но только летом 2017 года правительство расширило площадь ТОР «Надеждинская», чтобы в него попали и два выделенных японцам участка земли.

В предприятие компания планирует инвестировать около 3 млрд рублей. Производить тут будут двигатели семейства Skayactiv-G. По словам представителей департамента промышленности Приморского края на заводе будет осуществляться сборка и механообработка основного компонента двигателя.

В настоящее время укладывается фундамент будущего завода, а также ведутся переговоры с поставщиками оборудования для него. После запуска завода в строй будет создано 150 новых рабочих мест. Сотрудники завода пройдут стажировку в Японии.

Производственные мощности предприятия позволят выпускать ему 50 тысяч двигателей в год. С учетом объемов продаж Mazda6 и Mazda CX-5 (их собирают в России) продукция предприятия будет экспортироваться на другие заводы Mazda, как и было запланировано первоначальным соглашением.