Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Mazda будет собирать двигатели в России - автоновости

Mazda будет собирать двигатели в России - автоновостиMazda будет собирать двигатели в России

Автор фото: фирма-производитель

Компания Mazda начала строительство завода по производству двигателей во Владивостоке. Соглашение с Минпромторгом было подписано прошлой осенью, но только летом 2017 года правительство расширило площадь ТОР «Надеждинская», чтобы в него попали и два выделенных японцам участка земли.

В предприятие компания планирует инвестировать около 3 млрд рублей. Производить тут будут двигатели семейства Skayactiv-G. По словам представителей департамента промышленности Приморского края на заводе будет осуществляться сборка и механообработка основного компонента двигателя.

В настоящее время укладывается фундамент будущего завода, а также ведутся переговоры с поставщиками оборудования для него. После запуска завода в строй будет создано 150 новых рабочих мест. Сотрудники завода пройдут стажировку в Японии.

Производственные мощности предприятия позволят выпускать ему 50 тысяч двигателей в год. С учетом объемов продаж Mazda6 и Mazda CX-5 (их собирают в России) продукция предприятия будет экспортироваться на другие заводы Mazda, как и было запланировано первоначальным соглашением.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 04:46      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
В США нашли новый способ бороться с должниками по автокредитам - автоновости
29-09-2014, 18:40, Автоновости
Американские дилеры будут удаленно выводить из строя автомобили, купленные в кредит, в случае неуплаты задолженности....
Подробнее
Глава Mitsubishi Motors Corporation подал в отставку - автоновости
19-05-2016, 16:09, Автоновости
Тэцуро Аикава покинет свой пост 24 июня....
Подробнее
Hyundai представил кроссовер Kona - автоновости
14-06-2017, 01:03, Автоновости
Компания Hyundai официально рассекретила свой компактный кроссовер Kona. Его яркий дизайн резко контрастирует с другими моделями корейской компании, что должно помочь новинки завоевать сердца...
Подробнее
Новая модификация Subaru Forester уже доступна на российском рынке - автоновости
4-07-2015, 08:56, Автоновости
На российский рынок выходит новая версия внедорожника Subaru Forester с двухлитровым бензиновым двигателем....
Подробнее
Новый пикап Mitsubishi L200 получил 4 звезды в тестах Euro NCAP - автоновости
4-09-2015, 11:00, Автоновости
Mitsubishi L200 в очередной раз подтверждает высокий уровень безопасности....
Подробнее
Volvo начала тестирование новой сервисной программы - автоновости
22-11-2016, 13:09, Автоновости
Шведы предложат своим клиентам выездную мойку, заправку и техническое обслуживание....
Подробнее
Правительство обсуждает возможности сокращения программ поддержки автопрома - автоновости
17-09-2016, 12:59, Автоновости
Программы утилизации и trade-in могут быть свернуты в 2017 году....
Подробнее
Купе Exige Scura
28-10-2009, 14:31, Автоновости
Британско-малайзийская фирма Lotus и контора Alpina из немецкого городка Бухлоэ оказались единственными зарубежными автопроизводителями, рискнувшими приехать на Токийское мотор-шоу....
Подробнее
Хэтчбек Nissan Tiida уже доступен для заказа в России - автоновости
6-04-2015, 05:52, Автоновости
Российское представительство японского концерна Nissan объявило о начале приема предварительных заказов на новый хэтчбек Tiida в России....
Подробнее
В России стартуют продажи седана класса D от Lifan
5-03-2014, 11:52, Автоновости
В начале марта модель Lifan Cebrium появится у российских дилеров в комплектациях Comfort и Luxury. Дебют автомобиля состоялся на автосалоне в Шанхае в 2011 году, где новинка была представлена как ...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU