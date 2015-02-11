ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Кристиан Хорнер: Мы в восторге от того, что Макс согласился продлить контракт Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер прокомментировал продление контракта с Максом Ферстаппеном, который будет защищать цвета австрийского коллектива до конца 2020 года. Официально: Макс Ферстаппен продлил контракт с Red Bull Racing до конца 2020 года «Мы в восторге от того, что Макс согласился продлить контракт с Red Bull, – сказал Хорнер. – Наше сотрудничество началось с феноменального Гран При Испании-2016. С того момента Макс только прибавлял. Недавняя победа в Малайзии стала знаковым моментом для всей команды, которая увидела, что Ферстаппен сумел оставить позади все неудачи, свалившиеся на него в 2017-м. Это настоящий гонщик и его талант нельзя отрицать. Макс обладает редким инстинктом, позволяющим стабильно выступать на наивысшем уровне. Его преданность работе и взрослый подход к делу, нетипичный для его возраста, говорит о его жажде к успеху. Хочу отметить, что Макс находится в лучшем месте, чтобы построить команду вокруг себя и воплотить в реальность наши общие амбиции».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 04:03 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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