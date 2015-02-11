Кристиан Хорнер: Мы в восторге от того, что Макс согласился продлить контракт
Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер прокомментировал продление контракта с Максом Ферстаппеном, который будет защищать цвета австрийского коллектива до конца 2020 года.Официально: Макс Ферстаппен продлил контракт с Red Bull Racing до конца 2020 года«Мы в восторге от того, что Макс согласился продлить контракт с Red Bull, – сказал Хорнер. – Наше сотрудничество началось с феноменального Гран При Испании-2016. С того момента Макс только прибавлял.Недавняя победа в Малайзии стала знаковым моментом для всей команды, которая увидела, что Ферстаппен сумел оставить позади все неудачи, свалившиеся на него в 2017-м.Это настоящий гонщик и его талант нельзя отрицать. Макс обладает редким инстинктом, позволяющим стабильно выступать на наивысшем уровне.Его преданность работе и взрослый подход к делу, нетипичный для его возраста, говорит о его жажде к успеху.Хочу отметить, что Макс находится в лучшем месте, чтобы построить команду вокруг себя и воплотить в реальность наши общие амбиции».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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