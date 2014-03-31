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Австралия осталась без собственного автопрома - автоновости

Австралия осталась без собственного автопрома - автоновостиАвстралия осталась без собственного автопрома

Автор фото: фирма-производитель

В Австралии прекратил работу последний автомобильны завод: завод в Holden выпустил последний автомобиль. Последним стал Holden Commodore VFII Redline V8, который отправится в заводской музей. Чуть ранее производство на зеленом континенте прекратил концерн Toyota.

Причина отнюдь не в требованиях «зеленых»: производить автомобили в Австралии стало невыгодно. Свои собственные модели имел фактически только Holden (теперь это будут перелицованные Opel).

Исход автопроизводителей из Австралии начался в 2016 году, когда производство прекратил концерн Ford, который выпускал машины и двигатели для местного рынка с 1925 года. Затем и другие производители последовали его примеру. Последним держался концерн General Motors, которому и принадлежит марка Holden.

Сами австралийцы, как ни странно, спокойно отнеслись к тому, что производство автомобилей в их стране полностью свернуто. Всех рабочих, которые попали под сокращение из-за закрытия заводов пристроили либо сами автопроизводители либо местные власти.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 00:59      |      Категория:  Автоновости
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