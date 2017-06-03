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Китайский Changan полностью перейдет на производство электромобилей - автоновости

Китайский Changan полностью перейдет на производство электромобилей - автоновостиКитайский Changan полностью перейдет на производство электромобилей

Автор фото: фирма-производитель

О полной электрификации своих модельных рядов уже заявили ряд мировых автопроизводителей, среди которых Volvo, Jaguar Land Rover, Ford. Но китайский Changan переплюнул всех.

Представители компании заявили о том, что с 2025 года в модельному ряду Changan не останется ни одного автомобиля с двигателями внутреннего сгорания. При этом, Changan инвестирует 15,1 миллиард долларов в «новую энергетическую стратегию». Что подразумевается под этими словами неизвестно, но вероятнее всего речь идет о создании не только новых платформ, но и инфраструктуры для электромобилей.

Заявление Changan объясняется легко: компании, взявшие на себя обязательства производить экологически чистые автомобили и выпускающие их получат множество льгот от властей Китая. Кроме сокращения налогов это и доступ к дешевым кредитам, часть из которых субсидируется из бюджета.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 21:08      |      Категория:  Автоновости
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