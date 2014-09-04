Заключительные игры первого круга ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ сезона-2017/2018 пройдут в выходные, 21-22 октября, в 10 городах России.

Во Владивостоке на стадионе "Динамо" в субботу, 21 октября, "Луч-Энергия" встретится с дебютантом лиги и своим прямым конкурентом в борьбе за сохранение прописки в ФНЛ нижегородским "Олимпийцем". Начало встречи в 15.00 часов.

После прошедших 18-ти туров "Луч-Энергия" имеет в своем активе 18 очков и занимает 16-ое место в турнирной таблице. А на счету нижегородцев 16 очков и они находятся на 18-ой позиции. Фаворитом предстоящего матча букмекеры считают нашу команду: ставки на победу "тигров" принимаются с коэффициентом 2,0, тогда как успех гостей - 4,05.

Обслуживать встречу будет судейская бригада во главе с 31-летним ижевским арбитром Станиславом Васильевым, который уже пять раз судил матчи с участием "Луча-Энергии": 3 из них желто-синие проиграли, 1 выиграли (2 сентября этого года в Москве у "Спартака-2" - 3:1) и один завершили вничью.

Футбольное противостояние Владивостока и Нижнего Новгорода продолжается почти 25 лет - с 1993-го года. Соперниками "Луча-Энергии" за это время были три нижегородских команды - "Локомотив", "Волга" и "Нижний Новгород", однако с образованным лишь два года назад "Олимпийцем" желто-синие еще ни разу не играли.

Билеты на матч "Луч-Энергия" - "Олимпиец" можно будет приобрести в кассах стадиона "Динамо" только в день матча, 21 октября 10.00 до 15.45.

Пресс-служба "Луча-Энергии" будет вести прямую трансляцию предстоящего матча в Интернете на портале http://1fnl.ru.





На телеканале "ОТВ-Прим" игру покажут в понедельник, 23 октября, в 22.30.





Пресс-служба Ассоциации "ФК "Луч-Энергия"





